U Novom Sadu premijerno postavljena izložba o migrantima

Na izložbi je kroz 58 fotografija prikazano 28 fotoreportaža prestižnih svetskih fotoreportera, poput Australijanca Vorena Ričardsona, dobitnika nagrade „The World Preš Photo of the Year 2016“, preko poetske vizije snova afričkih migranata u Italiji Alise Martinove, do poznate fotografije migranata na malom čamcu Masima Sestinija.

„Ono što smo želeli da prikažemo su različiti motivi ljudi zbog kojih napuštaju svoje domove. Fotografije prikazuju izbeglice i migrante iz celog sveta, njihova putovanja ka sigurnijem životu, kako prelaze opasne granice i suočavaju se sa teškoćama u drugoj državi. Pokušali smo da pokažemo razloge zbog kojih ljudi moraju da ostave sve iza sebe širom sveta“, navela je ona.

(Tanjug)

