U programu festivala „Naši dani“, tri predstave BDP-a

BEOGRAD – Beogradsko dramsko pozorište gostuje u Srpskom narodnom pozorištu i Novosadskom pozorištu Ujvideki Shinhazu u okviru mini festivala „Naši dani“.

U Srpskom narodnom pozorištu biće odigrane tri hit predstave BDP-a, 16. maja „Zaljubljeni Šekspir“ u režiji Ane Tomović, 17. maja „Cement Beograd“ u režiji Sebastijana Horvata, dok će poslednjeg dana festivala, 18. maja biti odigrana predstava „Demokratija“ Veljka Mićunovića.

„Kada je sve nastajalo, naš cilj bio je da institucionalizujemo ideju o saradnji pozorišta iz Republike Srbije kako bi se međusobno predstavila dostignuća i prikazale aktuelne teme i ideje u oblasti umetnosti. Seme te ideje je jako dobro primilo, ne samo u ansamblima, već i kod publike. Kroz zajednički rad, implementirali smo različita znanja i dostignuća, sa akcentom na saradnji koja će se odvijati i ove i svake naredne godine i postati tradicionalna“, istakao je direktor Drame SNP-a, Milovan Filipović.

U pozorištu Ujvideki Shinhazu novosadska publika moći će da pogleda predstave „Sumrak bogova“ u režiji Jagoša Markovića (18.5.) i „Crna kutija“ u režiji Andreja Nosova (19.5.).

„Velika stvar za svako pozorište je saradnja sa drugim teatrima, razmena ideja, predstavljanje projekata, dostignuća, igranje predstava na nekim novim scenama i povezivanje sa publikom iz drugih gradova. Sve to mi smo postigli sa mini festivalom Naši dani, koji je od prošle godine do danas napravio jedan krug, od gostovanja BDP-a u SNP-u i Novosadskom pozorištu, preko igranja predstava novosadskih pozorišta na scenama Beogradskog dramskog, do ponovnog susreta sa novosadskom publikom“, ističe direktor BDP-a, Jug Radivojević.

U Beogradskom dramskom pozorištu u toku je festival „Naši dani“ u okviru kog gostuju pozorišta iz Banja Luke, dok će u junu festival „Naši dani“ biti održan u Zagrebu gostovanjem predstava Beogradskog dramskog pozorišta.

(Tanjug)

