U PTT muzeju otvorena izložba Dečija filatelija

BEOGRAD – Pošta Srbije i Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat”, danas su u PTT muzeju prvi put javnosti predstavili originalnu izložbu posvećenu najmlađima „Dečja filatelija”, saopšteno je iz Pošte Srbije.

Izložba je priređena povodom manifestacije „Muzeji za 10“, a ova vredna zbirka, prikupljana tri decenije, prikazuje više od 600 poštanskih maraka i 200 blokova iz celog sveta.

Na njima su neobični, šarmantni, poučni i na druge načine nesvakidašnji prikazi scena i junaka iz života, mašte i crtanih filmova, zanimljivih posebno deci, ali i odraslima.

Otvarajući izložbu vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević je naglasio da će se Pošta posebno angažovati da filateliju približi najmlađima i da ih motiviše na sticanje raznovrsnih znanja kroz bavljenje filatelijom.

„Vrednost filatelije jedne zemlje je i u tome da kao simbol vremena i države, ostaje i za sva buduća pokolenja”, rekao je on.

Direktor PTT muzeja i osnivač Udruženja Adligat Viktor Lazić je istakao da su ove marke često vrhunska umetnička dela, čak lepša i interesantnija od uobičajene filatelije.

“ U Muzeju knjige i putovanja Udruženja Adligat nalazi se najveća zbirka ovih maraka, a na izložbi u PTT muzeju prikazujemo najvažniji deo ove zbirke”, rekao je Lazić.

Izložba je otvorena za javnost do 12. juna, a tokom trajanja manifestacije Muzeji za 10, do 18. maja – radnim danima i u nedeljom 16. maja od 10 do 18 časova, uz stručno vođenje kroz izložbu i stalnu postavku u 17 časova.

Povodom Evropske noći muzeja, u subotu 15. maja izložba se može videti od 10 do 22 časa, sa stručnim vođenjem u 17, 19 i 21 čas, a u podne će biti organizovana radionica za decu Poštanski satić. Ulaz je slobodan.

(Tanjug)

