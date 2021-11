Uprilicen razgovor o modnom stilu Jovanke Broz

BEOGRAD – Razgovor o ličnosti i modnom stilu Jovanke Broz upriličen je sinoć u RTS Klubu u Beogradu u sklopu izložbe „Jovanka Broz u boji“, čiji je sadržaj naišao na veoma veliko interesovanje javnosti.

Mira Adanja-Polak koja je radila jedan od retkih intervjua s nekadašnjom prvom damom SFRJ kaže da je ona tada prvi put čula njen glas.

Kako kaže, Jovanku Broz pamti kao i svi, „kao osobu koja je potpuno nedodirljiva“.

Ona takođe navodi da je Jovanka Broz „osoba koja je jako, jako stradala“ i da nije bila neko ko „na bilo koji način imala pretenzija da izgradi bilo kakvu političku karijeru.“

„Jako je želela da me uveri da je maršal nju voleo. Bilo je dirljivo jer je govorila o stvarima koje je on za nju činio, da ju je stvarno voleo… Bila je žena koja je želela da nekoga uveri da ona ni za šta nije kriva“, kaže Adanja-Polak.

Jovanka Broz je 1952. godine postala treća supruga Josipa Broza Tita i prva dama Jugoslavije i tada je počeo „bajkoviti“ deo njenog života – proputovala je svet, upoznala mnoge svetske lidere, kraljeve i kraljice, i iz tog perioda potiču haljine izložene na postavki „Jovanka Broz u boji“.

Modni kreator i direktor postavke Igor Todorović bavi se Jovankom Broz sa aspekta njene estetike i formiranja njenog stila.

„Mi smo za cilj imali da prikažemo nešto što je van ideološkog i političkog kada je Jovanka Broz u pitanju, a to svedočanstvo kroz izabrane haljine govori o njenoj estetici, etici i protokolu za vreme uloge prve dame, dakle od 1952. do 1977. godine“, istakao je Todorović.

Kako on navodi, izložba je veoma impresivno svedočenje o poštovanju zanatstva, autorstva i tekstilne industrije i dodaje da se kroz haljine iz ukupne zbirke može sagledati šira slika i ono što je tekstilna industrija bila.

Prema njegovim rečima, Jovanka je „živela u senci svog muža, iako je protokol podrazumevao da oni uvek budu viđeni zajedno“.

„Jovanka je bila veoma posvećena detaljima, neverbalno je komunicirala kroz svoju odeću na nivou koji je prilika zahtevala“, rekao je Todorović.

Todorović je istakao da Broz nije bila samo konzument, već je aktivno učestvovala u dizajnu svoje odeće i o tome vodila računa.

„Ona je bila kraljica socijalističkog glamura“, zaključio je Todorović.

Modna dizajnerka i kostimografkinja Maja Nedeljković Davidovac istakla je da kolekcija haljina prve dame ima neprocenljivu umetničku vrednost.

„To pre svega važi za kulturni identitet Srbije, za kulturnu i modnu baštinu Srbije i čitavog regiona, ali i za svetsku modnu baštinu, rekla bih“, smatra Nedeljković Davidovac.

Kustoskinja i muzejska savetnica Mirjana Menković navela je da je autorski tim postavke bio veoma zatečen kada je u Jovankinoj kući zatekao sve u savršenom redu, kao i organizacijom koja je među njenim predmetima vladala.

„To je deo njene ličnosti. Bilo je evidentno i da je vrlo pažljivo i hronološki odlagala predmete, imajući apsolutnu svest o tome da to treba sačuvati. Ti predmeti veoma su pažljivo pakovani i fantastično očuvani, ali to je i do njihovog izuzetnog kvaliteta“, kaže Menković.

Zbog velikog interesovanja javnosti, trajanje postavke „Jovanka Broz u boji“ produženo je do 15. decembra.

(Tanjug)

