Van Gogh: Sviraćemo energične koncerte u Kombank dvorani

BEOGRAD – Popularna beogradska rok grupa Van Gogh nakon tri godine ponovo se vraća u Kombank Dvoranu gde će održati dva koncerta 11. i 12. marta, a članovi benda specijalno za Tanjug ističu da su sigurni da će im ovi nastupi biti još snažniji i energičniji nego 2019. godina na istom mestu.

Frontmen Zvonimir Đukić Đule i bubnjar Srboljub Radivojević Srba, najbolji prijatelji i kumovi, u bendu Van Gogh su od samog osnivanja od pre 36 godina i ne osećaju nikakav zamor, već su i dalje puni elana kao da su na samom početku karijere.

U ovo komplikovano vreme pandemije, izgleda da je najteže bilo upravo muzičarima zbog nemogućnostri da imaju koncerte, ali ta činjenica nije obeshrabrila „Van Gogh“.

„Uglavnom se osećamo radno i puni energije, sve te nemire smo prevazišli veoma dugim šetnjama i raznim vežbama u prostoriji našeg studija“, rekao je bubnjar Radivojević za Tanjug.

Zvonimir Đukić ili Đule Van Gogh se osvrnuo na celu neprijatnu situaciju od izbijanja virusa kovid 19, od marta 2020. godine.

„Imali smo dve godine da kontempliramo upravo u tim našim dugim i svakodnevnim šetnjama kroz razgovor. Ostali smo jaki, posvećeni, kao i uvek do sada dosledni ideji grupe Van Gogh i te boje kojima slikamo i bojimo sivu svakodnevnicu su sve intenzivnije. Verujem da će i naš novi album doneti još novih iznenađenja, nikad oštrije gitarske rifove i nikad ubitačnije bubnjarske ritmove”, zaintrigirao je lider grupe priču o novom projektu.

Prethodni album poetičnog naziva „More bez obala“ objavili su 2019. godine, i održali eksplozivan promotivni koncert u klubu „Wurst Platz Bar“ u centru Beograda, kao nastavak trijumfalne večeri u Kombank Dvorani, 23. marta 2019.

Izgleda da je došlo vreme za novi, 11. studijski album, koji će početi sa izdavanjam singlova.

Đukić ne veruje da će se ove godine dogoditi ceo album, ali jedan novi singl i spot svakako, možda već u maju mesecu.

Bubnjar Srba je potvrdio da će se na proleće realizovati najnovija pesma koju pripremaju kao najava najnovijeg albuma, što je realnije očekivati za 2023. godinu.

„Došli smo u ovo vreme i breme u kojem smo, i ta neka globalna neizvesnost koja je dovela do ekstremne polarizacije, tako da mi se čini da će albumi na neko vreme utihnuti. Kad kažem „album”“ mislim na standardni format sa 10 pesama. Ipak, potrošiti vreme, emocije i uložiti veliki trud za nešto što može proći nezapaženo. Ne u našem slučaju, već globalno. To je format koji će sigurno biti van upotrebe jedno duže vreme“, smatra frontmen benda Đule kao skoro jedini pisac svih tekstova, kompozitor, aranžer, producent, pevač i gitarista.

Đule ističe da se veoma raduje novom susretu i budućem spektaklu koji brižljivo priprema 11. i 12. marta u Kombank Dvorani.

Povod je kod njih uvek emotivan i prijatan, sada slave, obeležavaju 25 godina live albuma „No Comment“, sniman te 1997. u Studentskom kulturnom centru Beograda (SKC).

Na taj način će to biti pravi omaž tom live materijalu i jednoj rok epohi iza nas.

Taj album nosi imena pesama putem – boja, vrlo originalno i kreativno.

Opet, velika je odgovornost ne samo ponoviti taj koncert u SKC-u, već i nadmašiti možda upravo nastup novijeg datuma iz 2019. u bivšem Domu sindikata.

„Siguran sam da će nam 11. i 12. marta biti još jači koncert, sa snažnijom energijom. Nama nijedan koncert nikada nije bio isti tokom cele karijere. Svaki ima neku svoju priču, a posebno ti beogradski nose neku specifičnu težinu i nikad se do sad nismo ponovili za skoro 36 godina postojanja. Nismo napravili neki šou da liči na nešto od ranije, nismo kopirali ni sebe ni druge. Tako da će i ovo biti nešto novo, a nakon toga će uvek biti samo novo“, naglasio je Srba.

Ovog puta neumoljivi trio Zvonimir Đukić Đule (frontmen – vokal i gitara), Srboljub Radivojević Srba (bubanj) i Dragan Ivanović Gaga (bas gitara) vraća se pesmama „visokog napona“ koje decenijama nisu svirali, ako se koncert i zove – „Visoki napon“.

„Nemamo baš tu privilegiju da se oslanjamo na već postignuto niti želimo da nadgrađujemo. Nas više inspiriše da – razgrađujemo postignuto, da pravimo neke nove temelje i muzičko stilske iskorake. Senzibilitet se menja kroz vreme, kao i mi, samim tim i publika. Tako da je veoma hrabro i pre svega uputno putovati kroz to vreme, a kroz to putovanje doneti na svet i neko novo saznanje i to podeliti sa auditorijumom”, podvukao je Đule i analizirao situaciju oko izazova koji nose novi koncerti.

Pandemija nas je sve neminovno malo promenila, da li je na bolje, jedno je od pitanja koje je zamislilo gitaristu i pevača benda.

„Svi smo bili previše bahati prema tom vremenu koje je prolazilo pored nas i kroz nas, i nismo obraćali pažnju na esencijalne, životne stvari. Kao da smo razmišljali da ćemo sve lako postići, da ćemo nešto ostaviti za sutra. Ipak, kako život prođe dlanom o dlan, tako i sve prolazi drugo pored nas, i ne primetimo”, mišljenja je muzičar Đukić.

Kako kaže veliki gubitak i velika tuga je u našim srcima za svim ljudima koji su na žalost izgubili svoj život i koje je pandemija odnela.

„Ogroman žal osećamo, nedostaju nam svi koji su nas napustili, to je jaka praznina, nedostatak dragih prijatelja. Tužno je što sredina ne ume da ceni, poštuje, veliča te umetnike i skrene reflektor stvarnosti, da on bude uperen na ljude dok se bave glumom, dok pišu, stvaraju muziku, dok su živi. Sve se dogodi kada prođe“, podvukao je Đule

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.