Van Gogh u subotu nastupa u emisiji “Studio” na RTS 1

BEOGRAD – Čuvena beogradska rok grupa Van Gogh nastupiće u novoj muzičkoj emisiji “Studio” na RTS 1 u subotu 3. aprila kada će svoje poznate hitove izvesti u novim akustičnim aranžmanima.

U trećoj epizodi tog TV serijala pojaviće se i slavni violinista Stefan Milenković, kao i hrvatski pop muzičari Tonči Huljić i Petar Grašo.

Projekat “Studio” u produkciji kompanije Sky Music je nastao iz prve regionalne dodele muzičkih priznanja, poznate manifestacije Music Awards Ceremony (MAC), gde se promoviše regionalna muzička scena, spajajući umetnička dela i vrhunsku tehničku produkciju u jedinstvenu celinu.

Frontmen, pevač, gitarista, autor muzike i svih tekstova grupe Zvonimir Đukić Đule izjavio je tim povodom u svom maniru sledeće: „Spremni za let? Ok, vežite se, polećemo, neka nam se čula dotaknu, ne dozvolimo ovom vremenu i pošasti koja nas je zadesila, da nas otuđi. Uživajte u muzici!“.

Popularni roker je zasvirao na akustičnoj gitari u emisiji i najavlio da će se u opusu numera koje će izvesti naći i jedna obrada, njemu omiljena pesma.

„Ova emisija čak prevazilazi možda i neke evropske modele televizijskih formata”, primetio je lider benda.

“Pripreme su tekle spontano i ovo je bio jedan od onih momenata u kojima smo poželeli da nekim starim pesmama udahnemo novi život, da proverimo njihovu „kalorijsku vrednost“, kako se one snalaze u današnjem trenutku, da im damo neki novi stilski prizvuk”, zaključio je prvi čovek rok benda Van Gogh koji ove godine slavi 35 godina postojanja.

Tročlani bend koji čine još bubnjar Srboljub Radivojević Srba i bas gitarista Dragan Ivanović Gaga izaći će na pozornicu kreiranu po svetskim standardima i specijalnim akustičnim nastupom pružiti mini svirku.

U vrhunskoj produkciji i sa novim aranžmanima starih pesama, bend će izvesti tri svoje numere, posle godinu dana od karantinskog maratonskog live koncerta koji su fanovima priredili iz svog „kućnog“ studija, preko Facebook stranice benda.

Pored njih, nastupiće u trećoj epizodi emisije “Studio” i najpopularniji srpski violinista Stefan Milenković, koji je rešio da se vrati da živi u Srbiju nakon decenija provedenih u Americi.

„Oduševljen sam! Toliko energije, profesionalaca i sve ide glatko. Mogao bih ovako još pet dana“, kaže Milenković nakon snimanja emisije.

„Tajna je u tome kako naći balans – da prilikom snimanja emisije postoji spontanost koju ima živi nastup. Ono što mi se ovde posebno dopada je to što je zadržana suština živog nastupa. Mislim da se to jako dobro i čuje i vidi u ovoj emisiji“, zaključio je.

Ostali gosti su Petar Grašo i Tonči Huljić koji sarađuju već 25 godina i iz tog prijateljstva nastali su brojni veliki hitovi.

