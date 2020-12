Violinista Jožef Nađ objaviće treći album 1. januara

BOSTON – Rođen u Pančevu, ali već 20 godina sa adresom u Bostonu, virtuoz na violini Jožef Nađ snimio je svoj treći album “Twenty Twenty One”, a zbog aktuelne situacije u svetu, kompletan album urađen je onlajn i biće objavljen 1. januara 2021. godine.

Album predstavlja nastavak prethodna dva studijska materijala muzičara – “Digital World” i “Dark Green yet Blue” gde jedinstven zvuk autora okupira pažnju slušalaca, a stručnjaci ocenjuju da “fanki violina ujeda rokerski žestoko”.

Realizacija miksa i masteringa albuma je urađena u Bostonu i Njujorku, a iako izlazi prvog januara u novoj godini, CD se može naručiti od 21. decembra.

Zanimljiva je lista kolega sa kojima je muzičar sarađivao na novom albumu: Vasil Hadžimanov, Vladimir Samardžić (bas gitara), Ivan Aleksijević, Vladan Milenković (klavijature), Filip Krumes (violina), Dušan Gnjidić (bubanj), njegov brat Lehel i Milan Maksimović (duvačka sekcija) iz Srbije.

Iz Amerike na projektu su svirali Majkl Klark (bubanj), Džon Baboin (gitara), Džon Hajd (harmonika), Džerom Đankola i Brus Gerc (bas).

“Oni koji me bliže poznaju znaju da imam posebnu ljubav prema gitari kao instrumentu, sticajem okolnosti sam imao zadovoljstvo da odsviram sve gitare na albumu, izuzev poslednje numere “Little Wing”, koja je snimljena uživo sa bendom”, ističe autor Nađ.

Od prijatne i nežne akustične, do izuzetno glasne električne violine, melodije sa albuma pridobijaju slušaoca u trenu, a kada se tome doda neobičan i energičan performans, dobija se čarolija koju donosi novi zvučni zapis.

Ceo album reflektuje svet u kojem živimo – dobar, loš, brz, ružan, rđav, lud, navodi violinista.

Sniman je od marta do avgusta 2020, u mesecima kada su svi u svetu bili žestoko pogođeni pandemijom, a naravno i dalje se to ne stišava, tako i naslovi pesama reflektuju to vreme.

Album otvara numera „Fantastic Plastic“, fanki kompozicija sa emotivnim zaokretom ka rokerskom stilu, osećajnim i psihodeličnim „haosom“ začinjen poetikom Pink Floyd-a.

Projekat donosi i prepoznatljive bluzerske fraze (“Clown Parade”, “Cabin Fever”) koje se transformišu u divlje i žestoke melodije u zanosnim klavirskim, gitarskim i violinskim solo pasažima.

Neke od numera predstavljaju ilustraciju lepih i srećnih dana koji tek dolaze (“LOL”,”Light That Shines”), sa verom u bolje sutra.

Fuzija popa, džez harmonija i melodija čini ove pesme jedinstvenim, dok u drugim fuzija džeza, roka i fanka idu zajedno u skladu.

Duvači donose neophodan začin R’n’B muzike 70-tih (“Optimistic”, ”Loodilo”) dok bend pruža ritam pravog fanka.

“Volim fank, rok, pop, džez i sve što me inspiriše da budem bolji muzičar i kompozitor, jer u muzici uvek ima mesta da se nauči nešto novo ili obnovi gradivo, tako inspirišemo jedni druge celog života”, objasnio je virtuoz.

“Pokušao sam sve to da ukombinujem u ovaj album i mislim da sam u tome uspeo”.

Pančevac iz Bostona je po idejnom konceptu svaku numeru stvorio da ima svoj pečat žanrovski i interpretatorski.

Izvođenje pesme „Little Wing“ Džimija Hendriksa zatvara ceo album, a snimljena je uživo u Portlandu u državi Maine, još oktobra 2018. godine.

“Hendriks je jedan od mojih idola još od tinejdžerskih dana, tada me je privukla njegova prljava i glasna gitara, da bih kasnije to sagledao iz drugačijeg ugla”, otkriva muzičar.

“Upravo taj upečatljiv i svima nama poznat ton “pogurao” me je ka korišćenju efekata, na putu kreiranja autentičnog zvuka koji je lako prepoznatljiv, a ujedno me i ispunjava. Uvek sam želeo da zadržim originalan zvuk violine i da na to dodam efekte koji “otvore” i “prošire” sliku instrumenta preko pojačala. To nije bilo lako u početku, ali vremenom sam uspeo da dođem do zvuka koji sam čuo u svojoj glavi”, zaključuje priču o svom trećem albumu umetnik Nađ.

Za “Little Wing” ističu stručna lica da je čista, emotivna i spiritualna, jedna od najboljih verzija ove pesme ikada, trenutno možda i jedina na violini.

Tokom karijere Nađ je sarađivao sa brojnim istaknutim vrhunskim instrumentalistima iz zemlje i sveta među kojima je i Najdžel Kenedi, čuveni britanski violinista i čest gost Beograda.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.