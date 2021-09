Vlatko Stefanovski trijumfovao prvi put na stadionu Tašmajdan

BEOGRAD – Čuveni makedonski muzičar Vlatko Stefanovski održao je sinoć prvi put samostalan koncert na stadionu Tašmajdan uz svoj sastav “V3 Trio” i priredio svojim iskrenim ljubiteljima veoma ispunjeno muzičko veče neprolaznim hitovima svoje duge karijere.

Samo veče ranije, hrvatski pevač Mašimo je takođe prvi put u karijeri imao koncert na Tašmajdanu, i očekivano je oduševio nekoliko hiljada fanova, tako da je Beograd dve noći zaredom uživao u muziciranju regionalnih vrhunskih umetnika.

“Dobro veče Beograd, dobro veče Tašmajdan”, veoma srećan Vlatko obratio se nekolicini hiljada duša ispred sebe.

“Stižemolagano u jesen nakon vrednog leta. Svirao sam u puno prostora u Beogradu, otvorenim i zatvorenim, razne sale, hale, livade, ali ovde smo prvi put u karijeri, zato je to premijera za vas i nas.

Tokom leta V3 trio i ja smo odsvirali dvadesetak i više koncerata, ali odlučili smo da nam ovaj večeras bude najbolji!”, prepun elana i poleta je bio Stefanovski.

Nakon što je konstatovao da ih vreme dobro služi, kao i raspoloženje, muzičar je krenuo u osvajanje za njega novog prostora, ipak velikog zalogaja i poduhvata.

Zagrejao je auditorijum pretežno instrumentalnom muzikom, koja je u početku veoma dominirala scenom – “Si zaljubiv edno mome”, “Makedonsko devojče”, “Eleno ćerko”, kao i “Vlatkovo oro”.

Velikom makedonskom gitaristi, bivšem frontmenu kultne grupe “Leb i sol”, pandemija izgleda ne može ništa i ne sprečava ga da nastupa širom regiona, i posebno je u Srbiji bio aktivan u sezoni 2020/2021: nastupao je u rasprodatoj Kombank Dvorani u decembru kao jedan od glavnih zvezda Beogradskog džez festivala, da bi se u maju ove godine uselio u veliku salu Doma omladine na solo veče u okviru Guitar Art festa.

Ovo je treći Vlatkov susret sa Beogradom za tako kratko vreme, i možda ti učestali koncerti nisu i za ovo veče doneli više ljubitelja njegove muzike i virtuoznosti gitare, jer je samo parter bio aktivan, bez tribina. Ali, i pored toga, ovo je bilo čarobno veče u prepuštanju čarima izvanredne veštine i lakoće stvaranja predivnih melodija.

Žanrovi u kojima Vlatko pliva svih decenija nije jednostavno odrediti, ali je jasno da samo on može da sjedini toliko nespojive stilove u hedonizam za uši – instrumentalni rok, etno džez rok, bluz ili bluz rok. U pratnji svog sina Jana Stefanovskog na bubnjevima i Ivana Kukića na bas gitari, Vlatko je iznedrio neprolazne hitove koje publika obožava, posebno iz perioda “Leb i sol”.

Nakon uspešnog akustičnog albuma „Mother Tongue“, Stefanovski se vratio zvuku i atmosferi sedamdesetih godina prošlog veka, i u decembru 2020. stvorio materijal „Taftalidze Shuffle“ kao novo studijsko izdanje, odakle je predstavio upravo naslovnu numeru.

Ime albuma predstavlja kvart u Skoplju, koje zauzima posebno mesto u njegovom srcu, a odatle stiže i numera “Ogledalo”, i pomalo je otkrivao gitarista priču kao pozadinu iza nekih pesama.

“Ranije u tom delu Skoplja, okupljali su se ljudi koji su veoma voleli fank muziku. Zato sam ja napisao jednu pesmu posvećenu njima”, najavio je kroz pripovedanje sledeću kompoziciju “Funky Junkie” i pozvao svojim ritmom publiku na ples.

Naravno, ne sme koncerta biti bez hita “Gipsy song” iz filma “Gipsy magic” (1998), njegov zaštitni znak solo karijere, nakon razlaza sa uspešnom grupom, sa kojom je realizovao 13 albuma.

Simpatičan naslov “Kumova slama” dalje će razveseliti pun parter Vlatkovih ljubitelja, da bi onda pripremio bogatu “municiju” i lagano ispalio rafalj pobedničkih numera iz perioda “Leb i sol”.

Tako je na stotine i hiljade njih zdušno plesalo uz “Istok – zapad” ili melodramsku baladu “Nisam tvoj”, ali očekivano vrhunac večeri stiže sa neprevaziđenom veličinom – “Čuvam noć od budnih”.

Svetlosni spektakl se izrodio na ovoj seriji neprestanih muzičkih užitaka, jer je Vlatko zamolio publiku da u jednom trenutku upali baterije na mobilnim telefonima, što je zaista bio vrhunski doživljaj, vanserijska estetika za sva čula.

Pripovedao je Vlatko dalje svoju muzičku priču gde se nalaze i “Mamurni ljudi” sa albuma “Kao kakao” (1987), a upravo će i ta istoimena hit pesma biti istaknuta na set listi, što će izazvati neprestano đuskanje oduševljene i ispunjene publike.

Žurka nije prestajala sve vreme tokom “Leb i sol” kolekcije, što se prirodno nastavilo kroz “Čukni vo drvo”, i naravno posveta svom rodnom gradu “o kome sam napisao pesmu pre tri decenije, a svi večeras dolazimo iz njega” – zna se, “Skoplje”, kao poseban dezert za dušu.

Solaže instrumentala na gitari uveliko su prava poslastica koju Vlatko priređuje obožavaocima, tako da ni sada to nije izostalo, samo je pojačano snažnom energijom i dinamikom koje su eksplodirale.

Kroz vešto vođenu fuziju muzičkih stilova, Vlatko je izgradio imidž umetnika koji spaja makedonske tradicionalne ritmove i rok zvuk, i tako je podario remek delo “Jovano, Jovanke”, na veliku radost prisutnih. Nije ni tu stao, već se bacio dalje u “Bistru vodu”, kao novi upravo – “biser” za repertoar, da bi na bis poentirao sa čuvenom “Uči me, majko, karaj me”, za pravu katarzu svih prisutnih.

Nakon skoro dva i po sata, Vlatko je završio svoj šou, želeći da se ponovo vidi sa Beogradom, u nadi da će se to desiti u novim, normalnim okolnostima, nakon konačne pobede nad pandemijom.

Time je koncertna sezona na stadionu Tašmajdan veoma uspešno okončana, sa Mašimom i Vlatkom, nakon zanimljive i atraktivne ponude koji je ovaj prostor ponudio tokom leta: Elina Garanča, Bajaga i Instruktori, Riblja čorba sa gostima (u čast Miši Aleksiću), hitovi ABBA & Metallica, Plasido Domingo.

(Tanjug)

