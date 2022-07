Vodeničar: „Klan“ je jedinstvena serija

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Marina Vodeničar koja je govorila o svojoj ulozi u drugoj sezoni serije „Klan“.

Vodeničar je podsetila da se njen lik policijske inspektorke Dragice pojavljuje i u prvoj sezoni, i da je na neki način odgovorna za nastanak Klana, pošto je bila pustila glavne likove Šoka i Pašu kad su privedeni zbog sitne krađe.

„Posle je ispala odgovorna zato što se Pašin otac ubio, jer mu je saopštila ko mu je sin. U drugoj sezoni policija ima sve više posla i moj lik sada dobija mnogo više prostora jer treba da se pozabave Klanom“, rekla je Vodeničar.

Glumica je istakla da joj je „Klan“ bio izazov jer nije imala prilike da igra policajku u nekoj savremenoj kriminalističkoj seriji.

Navevši da lik „uzdržane, hladne, odlučne žene, koja je sto posto posvećena svom poslu“, Vodeničar je istakla da se nada da je kroz profesionalni segment Dragice uspela da prikaže kakva je privatno kao osoba.

Vodeničar je ocenila i da je Dragica „iako epizodan lik vrlo bitna za razvoj i tok radnje“.

„Serija mi se dopada i kao publici, a to mi je uvek najdraže, kada kao glumica učestvujem u nečemu što rado i gledam. Ovde je serija i prevazišla moja očekivanja pogotovo što je žanrovski vrlo specifična“, rekla je Vodeničar.

Prema njenim rečima, u „Klanu“ je veoma ozbiljna priča, aktuelna, ispričana na komičan način.

„Žanrovski ima svega i jako mi se dopada što ne liči na nešto što smo već gledali. Ovo je jedinstvena serija, jer je atmosfera specifična“, navela je Vodeničar.

Glumica je rekla da „Klan“ demistifikuje kriminalce kao mogući uzor nekome.

„Ko bude gledao do kraja videće da nikako dobro ne može da se završi. To su luzeri. Jasno šalje poruku mlađoj populaciju da to ne može da bude uzor“, naglasila je Vodeničar.

(Tanjug)

