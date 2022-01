Voditeljka Olga Kepčija:Jugoslovenski Novi talas najvažniji pokret na ovim prostorima

BEOGRAD – Radio Beograd 202 obeležava 40 godina jugoslovenskog Novog talasa simbolično sa 40 emisija „Zlatni papagaj“ čija voditeljka i autorka Olga Kepčija, ističući da je to bio „najvažniji kulturni pokret na ovim prostorima“, namerava da pretoči u knjigu intervjua.

„Novi talas je najvažniji kulturni pokret na ovim prostorima. Neki sagovorici kažu da u to vreme niko nije slušao ništa osim toga, drugi će reći da nisu to slušali svi, tiraži su bili jako mali. Ali je to dalo podstrek i mnogi bendovi su iznikli iz Novog talasa“, rekla je Kepčija agenciji Tanjug prenoseći sadržaj razgovora sa nekoliko desetina sagovornika emisije „Zlatni papagaj“.

(Tanjug)

