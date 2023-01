Vuletić: „Pad“ nije rekostrukcija događaja i dokumentarna serija

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je reditelj i koscenarista Bojan Vuletić koji je govori o seriji „Pad“ nastaloj po motivima knjige glumca Žarka Lauševića „Godina prođe, dan nikad“.

Vuletić je rekao da njegova serija nije samo adaptacija knjige nego pokušalj pravljenja konekcije sa devedesetim godinama „kada je sve visilo o koncu, život i moral“.

„Ideja je bila pričati o vremenu koje je na neki način u svakome od nas moglo da pobudi neku mračnu stranu. Najviše me privuklo knjizi ideja da normalni ljudi, u ovom slučaju glumac u nekoliko trenutka se nađe na drugoj strani, bude saučesnik strašne tragedije, koju u simboličnom smislu živimo i danas“, naveo je Vuletić.

Prema njegovim rečima, „prikazivanje mračnih devedesetih je možda bio najveći izazav, odnosno pokušaj evociranja i sećanja na „slike i situacije koje smo živeli a tako želeli da zaboravimo“.

„Potom se suočiti sa tim sećanjima, kako je do svega toga došlo. Važno je stalno evocirati upravo da se takve stvari ne bi ponovo desile“, naglasi oje reditelj.

Serija „Pad“ je bazirana na motivima knjige Lauševića, ali Vuletić ističe da je „ideja bila ne praviti kako je u knjizi napisano ili praviti rekonstrukciju događaja jer ovo nije dokumentarna serija“.

„Zbog toga smo promenili imena da bi dobili širu sliku, da bi ljudi mogli da se identifikuju sa pričom. Intencija je bila odmaknuti se od same knjige i ličnosti Lauševića, da bi ljudi koji ne znaju ništa o tome mogli lakše da se identifikuju sa takvim likovima. To može svakome od nas da se desi. To se desilo njemu“, ocenio je Vuletić.

Prema njegovim rečima, „Pad“ je pokušaj da se napravi univerzalna priča koja neće evocirati samo devedesete nego se u ratnim vremenima kakvo je danas u drugom delu Evrope mogu ponovo izroditi slične tragedije.

„Ovo je sigurno drugačija serija od svega što smo do sad imali prilike da vidimo, pre svega u formalnom narativnom nivou. Pokušali smo da napravimo neobičnu fragmentarnu dramaturgiju“, rekao je reditelj.

Vuletić je naglasio da „seriju pre svega treba gledati srcem i dušom, pustiti da te priča vodi, i onda će sigurno emocije biti tu“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.