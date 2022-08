„Youth Jaž & Rock Festival“ od 4. do 6. avgusta na Paliću

PALIĆ – „Youth Jaž & Rock Festival“ biće održan od 4. do 6. avgusta u bašti bioskopa Abazija (Splitska aleja 27, Palić), u neposrednoj blizini jezera Palić, najavili su organizatori.

Publika će ove godine imati priliku da čuje više od 10 izvođača iz zemlje, ali i Španije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Severne Makedonije, Francuske, a poseban kuriozitet je nastup mladih umetnika sa prestižnog univerziteta Berkli iz Bostona a izdvajamo Juan Sauz Ruiza koji je student jednog od najboljih savremenih džez saksofonista George Garzona.

Na Paliću će nastupiti i neki od najvrsnijih džez izvođača sa ovog podneblja poput Vasila Hadžimanova, Marka Đorđevića i Branka Trijića koji nastupaju kao „Trio Sveti“ i predstavljaju vrhunac savremene instrumentalne muzike u regionu.

Na ovogodišnjem YJRF#5 festivalu nastupaju sledeći bendovi i izvođači: Bojan Cvetković Quartet (Beograd), Manivi (Beograd), Bogdan Đurđević Quartet (Beograd), Voodoo Baby Aliens (Boston), Trio Sveti (New York, Beograd), Viktor Tumbas Quintet (Beograd, Subotica), Nikola Spasojević Quartet (Beograd, Roterdam, Subotica), Projections (Novi Sad, Subotica), Ali Tahir Orćestra (Dubai, Boston), Fade Out (Arilje).

Prve dve večeri zatvoriće naši Đ rezidenti Boogie Fadi i Overtone Funk.

Program traje od 4. avgusta (četvrtak) do 5og avgusta (subota) sa početkom programa svake večeri u 20h.

Cena jednodnevne ulaznice iznosi 400 din a trodnevne 1000 din. Karte se mogu uzeti na ulazu na dan festivala.

„Youth Jaž & Rock Festival“ je muzički festival osnovan 2018. godine, a od kraja 2020. godine nalazi se u organizaciji udruženja Čvrsto Povezani – Hardwired”, a od 2021. festival se koproducira sa „Institutom za Razvoj Publike“ iz Novog Sada.

YJRF festival je trodnevni događaj sa osnovnom idejom prezentacije, edukacije i interakcije publike, najnovijih mladih izvođača, bendova, đaka i studenata muzičkih škola iz Srbije i inostranstva.

Širok spektar programske selekcije sa posebnim osvrtom na džez i rokenrol, kao i njihove varijacije, čini krovni koncept oko kog se razvija prvobitna ideja festivala.

(Tanjug)

