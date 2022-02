Zablaćanski: Serija Ubice mog oca je pisana fenomenalno

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Ivan Zablaćanski koji je govorio o ulozi u seriji „Ubice mog oca“ i svom radu u Beogradskom-dramskom pozorištu.

Zablaćanski je rekao da od prve sezone serije „Ubice mog oca“ igra inspektora za uviđaje Vladu koji „sve radi bez agresije, tiho, polako“.

„Sad je Vlada u petoj sezoni napredovao, ima svoja samostalna ispitivanja. Dobio je poverenje kolega i onda mu daju više zadataka. Vlado je neko kome jedva čekam da se vratim“, rekao je Zablaćanski.

Ekipu serije „Ubice mog oca“ Zablaćanski opisuje kao dobre i profesionalne ljude, koji se znaju iz ranijih projekata, „na čelu sa Natašom Drakulić koja je to napisala fenomenalno“.

„Obrađuju se i neke važne teme, priča se o vršnjačkom nasilu, sektama, stvarima koje su važne da se govore i da se skrene pažnja koliki je problem i kako to rešiti. Mi iz policije se trudimo da to rešimo na najbolji mogući način“, našalio se glumac.

Zablaćanski je otkrio da je „energija dobra na setu“ i da se zna desiti poneka šala sa Vukom Kostićem, Markom Janketićem, Markom Vasiljevićem i Slobodom Mićalović, ali na minut, dva a onda se „ljuti profesionalci vraćaju na rešavanje slučajeva“.

Upitan kako uspeva da uskladi obaveze u matičnom BDP-u i snimanja serija, Zablaćanski je priznao da mu se dešavalo da ima „u jednom danu dva snimanja i i probu, a nekad i snimanje i predstave i probu“.

„Kako to hendlujem i dalje ne znam. Ja sam na limunadi. To je verovatno nešto što me drži. Odmarati se što više. Kad god vidim stolicu ja sedem i odmorim. Dešava se da glumci ne spavaju po sat, dva u nekoliko dana“, otkrio je Zablaćanski.

Trenutno snima seriju „Kolo sreće“ gde ga na setu svi znaju kao „nekog ko može i na piksli da zaspi“.

Zablaćanski je rekao da bi voleo da i dalje uspeva da igra u BDP-u i da snima serije, dodavši da se zahvaljuje orgaizatorima na obe strane kojima nije lako da sve poslože, pogotovo uz koronu i brojna otkazivanja i odlaganja.

Upitan da li oseća pritisak kao sin glumca Milenka Zablaćanskog (1955-2008), mlađi Zablaćanski je rekao da je ponosan na svog oca ali da gradi svoj glumački put.

„Ja sam svog oca obožavao ali više ličim na majku. Postoji upoređivanje ali potpuno smo različiti glumci i to mi je i drago, jer nas gledaju odvojeno. Nemam nikakvu vrstu opterećenja, samo veliko zadovoljstvo što mi je bio otac“, zaključio je glumac.

(Tanjug)

