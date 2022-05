Zarić: Svako se nađe u seriji „Tajna vinove loze“

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Milica Zarić koja je govorila o svojim ulogama u seriji „Tajna vinove loze“ i matičnom Beogradskom dramskom pozorištu.

Zarić je ocenila da je tajna uspeha „Tajne vinove loze“ presek svih mogućih generacija i socijalnih statusa, od najsiromašnijih do najbogatijih, od najmlađih do najstarijih, od nezaposlenih do kriminalnog miljea.

„Ima za svakog ponešto. Tu su i ljubavni, porodični i poslovni odnosi. Svako se pronađe u nekoj priči“, rekla je glumica.

Zarić je rekla da igra negativan lik Jelene Tomović i da joj je bilo najinteresantnije, najteže i najveći izazov kako da opravda „tu količinu bahatosti, razmaženosti i obesti“.

„Treba naći meru da to bude prijemčivo, simpaticnco za gledaoce, a iskreno i opravdano sa moje glumačke strane da odbranim tu ženu, da je razumem da se nađem u njenoj koži“, istakla je glumica.

Prema njenim rečima, u drugoj sezoni seriji Jelene Tomović „sazreva na neki njen način i nalazi negde svoje mesto u svetu“.

Zarić je podsetila da u prvoj sezoni njen lik ne zna ništa o pozorištu, ne voli vino, nije se snašla u ulozi majke, a nije ni ispunjena u braku.

Upitana po čemu će pamtiti snimanje „Tajne vinove loze“, Glumici je navela jak tempo snimanja koji je „bio skoro nemoguć“.

„Producenti su pred nas stavili izazov da se za tri meseca snimi 36 epizoda, sa dve ekipa, a da održimo kvalitet i da bude na nivou. Ali smo uspeli“, rekla je Zarić.

U takvoj situaciji glumce su „hvatali napadi smeha, kad krene lančano, kao šibice kad se zapale“, a Zarić ističe kolegu Nikolu koji je na snimanjima bio „dosta inspirativan i zabavan“.

U matičnom BDP-u nedavno je nastavljeno igranje kultne predstave „Let iznad kukavičjeg gnezda“ gde je Mladen Sovilj preuzeo ulogu Martinija, koju je bio igrao preminuli Marko Živić (1972-2021).

„Svakako da nam Marko nedostaje i uvek će biti sa nama dok kod budemo igrali predstavu. Za mene lično, pošto mi je bio veliki prijatelj, zauvek. Odlučili smo da predtava nastavi da živi u znak sećanja na njega“, rekla je Zarić.

Glumica je podsetila da su u „Letu iznad kukavičijeg gnezda“ bili i Milorad Mandić Manda (1961-2016), Feđa Stojanović (1948-2021) i Boris Komnenić (1958-2021) i da su njihovi odlasci strašni i da su sotavili beleg na svim i na predstavi,

„Okolnosti su otežavajuće i strašne, ali žzivot ide dalje, predstava ide dalje. Smatram da pozorište jeste veće od života“, rekla je Zarić.

Primetivši da svako pozrište ima uspone i padove, i nisu svi periodi zlatni, Zarić je rekla da je „ovo jedan od zlatnih perioda BDP posle perioda koji je bio loš“.

Glumica trenutno igra u predstavama „Let iznad kukavičijeg gnezda“, „Trpele“, „Čitaču“ i „Sumraku bogova“ i ističe da su to sve naslovi koje voli.

„Divno je što nam gostuju eminentni reditelji iz regiona i sveta, pravi se repertoar koji je intrigantan, zanimljiv i kvalitetan. To su sve predstave koje imaju određeni nivo i koje možemo nazvati dobrim pozorištem“, zaključila je Zarić.

(Tanjug)

