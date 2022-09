Završen beogradski deo Austrijskog festivala

BEOGRAD – Program Austrijskog festivala u Beogradu završen je u nedelju projekcijom filma „Rimini“ Ulriha Zajdla i razgovorom sa njegovom montažerkom Monikom Vili, kojoj su se pridružili reditelj Ludvig Vust i festivalski selektor Aleksandar S. Janković u Kulturnom centru Beograda, saopštili su danas organizatori.

Tokom četiri dana na festivalu, čiji je slogan bio “Krajnosti”, prikazana su i ostvarenja „3:30 PM“ Ludviga Vusta, “Najkraća pesma na svetu” Dejvida Kleja Dijaza, “Lucifer” Petera Brunera, “Rubikon” Leni Laurič, “Sunce” Kurdvin Ajub“ i „Hinterland” Štefana Ruzovickog.

Program Austrijskog filmskog festivala prikazivan je u Kulturnom centru Beograda od 22. do 25. septembra, a prikazuje se u Kulturnom centru Novog Sada od 23. do 26. septembra, i u Cinepleksu Niš od 24. do 27. septembra.

„Bilo je veoma izazovno – tri grada u isto vreme, dva gosta. Uspeli smo da se izborimo veoma dobro i da povežemo publiku s Vustom i Vili, što je možda bilo i najdragocenije iskustvo… Naravno, istakao bih i raznovrsnost filmova koje smo prikazali u tri grada“, rekao je direktor Austrijskog kulturnog foruma Adrijan Fajks.

Vust je bio gost nekoliko tribina i radionica u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i istakao je da mu je bilo sjajno sa srpskim studentima, da je

bilo lepo upoznati puno ljudi zainteresovanih za njegov rad, a „pitanja koja su postavljali su bila veoma precizna i pogađala su suštinu“.

„Mislim da je sjajna ideja napraviti ovakav događaj i dopao mi se širok spektar selektovanih filmova. Publika je bila veoma zainteresovana, a najbolje razgovore vodila sam sa studentima FDU, jer su oni, kao mladi filmski autori, zaista zainteresovani za ono što radimo“, rekla je Vili.

(Tanjug)

