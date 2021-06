Završena sinhronizacija animiranog filma „Luka“

BEOGRAD – „Luka“, animirano ostvarenje studija „Dizni“ i „Piksar“, u režiji slavnog Enrika Kasarose, premijerno će biti prikazano u domaćim bioskopima 17. juna, saopšteno je iz agencije „MegaCom Film“.

Priča se odvija u živopisnom primorskom gradiću u Italiji i prati odrastanje dečaka Luke, koji zajedno s svojim novim prijateljem Albertom krije jednu veliku tajnu – oni su zapravo morska čudovišta.

Za potrebe domaće publike, ovaj film sinhronizovan je na srpski jezik, te glas protagonisti Luki daje Stribor Čolić, sin muzičara i producenta Srđana Čolića – Mobi Dika, koji je svoj doprinos sinhronizaciji dao ulogom Gospodina Brancina.

Ponosni otac imao je o poslovnoj saradnji sa dvanaestogodišnjim Striborom samo reči hvale.

„Odnos mene kao producenta i njega kao glumca je savršen, lako smo se dogovorili oko termina, bio je tačan i odgovoran za svoje godine i mogu reći da je sve prošlo gotovo savršeno“, kazao je Srđan Čolić.

Neustrašivom Albertu Skofanu glas je pozajmio Petar Aničić, a šarmantnoj marginalki Đuliji Markovaldo Darija Vračević.

Karakter glavnog negativca filma i njegovu nesigurnost dočarao je glumac Uroš Jovčić, koji ističe da mu je bilo veoma zanimljivo da radi na svom liku, ali i da je rad na sinhronizaciji drugačiji od rada na sceni i pred kamerom jer na emocije i stanje svog lika možete uticati samo glasom.

„Moj lik je lokalni italijanski dripac Erkole. On je mangup koji ima svoja dva pajtaša, glavni je u bandi, obožava svoju vespu, da se trka, ali i da se pravi važan. On želi na sve načine da zaustavi druge likove da dođu do cilja, da on bude najbolji“, ukratko je opisao Jovčić svog lika.

Glasove su pozajmili i već osvedočeni glumci, uključujući i Nebojšu Milovanovića kao Đakoma, Vanju Milačić u ulozi Lukine majke Danijele, Bodu Ninkovića kao oca Đulije Markovaldo.

Ulaznice za prvi dan projekcije mogu se naći na blagajnama domaćih bioskopa.

(Tanjug)

