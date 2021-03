Završeno snimanje filma “Glumčina” o Zoranu Radmiloviću

NIŠ – U Beogradu i Novom Sadu pala je poslednja klapa snimanja dokumentarnog filma „Glumčina“ o legendarnom glumcu Zoranu Radmiloviću u režiji Vladimira Ristića, a prema scenariju Milana Cacija Mihajlovića.

Novi film predstavlja veoma važan i bogat dokument o neprolaznoj veličini kakav je bio čuveni Radmilović, o kome svedoče mnoga poznata imena kao što su reditelji Goran Marković i Zdravko Šotra, saopštila je kuća „City produkcija“ iz Niša.

Upravo je poslednji segment predstavljao razgovor sa ovim velikanima, koji su bili veoma bliski prijatelji i saradnici Radmilovića.

Ti fragmenti predstavljaju apsolutno bogatstvo i pravi legat, koliko su ispunjeni emocijama, navode autori filma.

Na scenariju je radio glumac Milan Caci Mihajlović, koji je za Zoranom radio punih 13 godina u mnogim predstavama, ne samo u “Radovanu III” Dušana Kovačevića, gde su bili najpoznatiji.

Zato je Mihajlović pristao da svoja sećanja prenese ljudima koji realizuju film “Glumčina”, jer smatra da je Zoran Radmilović zaslužio da se o njemu prenese što više autentičnog sadržaja, i dodaje da je i nakon 35 godina od večnog odlaska, i danas izuzetno prisutan.

Reditelj Vladimir Ristić izjavio je da je snimanje filma bilo opterećeno i dalje nezgodnom situacijom zbog pandemije kovida 19, ali i pod takvim uslovima uspeli su da rad na terenu konačno privedu kraju.

„Mislim da je smrt Zorana Radmilovića afirmacija života umetnosti, života u očevima i deci koji su gledali njegove predstave, u starijim i novim generacijama koje i dalje gledaju njegova televizijska i filmska ostvarenja”, istakao je reditelj filma.

Poslednji kadrovi filma „Glumčina“ snimljeni su u Vojvodini, kako navodi režiser.

“Sada meni kao reditelju predstoji najteža obaveza u smislu selekcije materijala i velika je šteta što mnogo toga neće moći da uđe u finalnu verziju”, otkriva Ristić.

“Zato valja podržati ideju producenta Paunovića o realizaciji TV serije.

Mislim da bi to bio pun pogodak, jer materijal koji smo spremili to omogućava, a Radmilović to – apsolutno zaslužuje“, zaključio je reditelj novog ostvarenja.

Film će po svojoj strukturi biti mozaičnog tipa, tako da će imati jednu liniju koja će pratiti svedočanstva glumca Mihajlovića na nivou biografskih podataka, zanimljivosti, anegdota i nekih dosad neobjavljenih priča.

Takođe, sadržaće i spomenuta svedočanstva ljudi koji su godinama sarađivali sa Zoranom u pozorištu i na filmu.

Iz produkcije su podvukli da im je bio veliki oslonac – arhivski materijal, ogromna građa, ostala iza Zorana koja predstavlja riznicu kulturne baštine Srbije.

Film će premijerno biti prikazan na pozorišnom festivalu “Dani Zorana Radmilovića”, i to povodom dva jubileja: 75 godina od osnivanja zaječarskog pozorišta i 30 godina od osnivanja festivala.

Dokumentarac „Glumčina“ biće prikazan i na Filmskim susretima u Nišu, ali i na mnogim festivalima u zemlji i regionu.

Zoran Radmilović je rođen 11. maja 1933. u Zaječaru, a preminuo je 21. jula 1985. godine.

Odigrao je neke od najzapaženijih pozorišnih uloga – Radovan III ili Kralj Ibi, i neke od najupačetljivijih likova u istoriji naše kinematografije, u filmovima ili TV serijama – “Maratonci trče počasni krug”, “Više od igre”, “Priče iz fabrike”, “Priče iz radionice”, “Priče iz Nepričave”, “Paviljon 6”, “Majstori, majstori”, “Srećna porodica” i mnogi drugi.

(Tanjug)

