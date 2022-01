Zlatni globus 2022: Dobitnici Stiven Spilberg, Džejn Kempion

LOS ANĐELES – Film „Priča sa zapadne strane” reditelja Stivena Spilberga dobio je nagradu Zlatni globus za najbolji mjuzikl ili komediju, najbolja drama je „The Power of the Dog“ Džejn Kempion, a najbolje ostvarenje na stanom jeziku je japanski „Drive My Car“ Rjusuke Hamagučija, javile su agencije.

Kempion je dobila Zlatni globus i za režiju, dok je za najbolji scenario nagrada pripala Kenetu Brani za „Belfast“.

AP Photo/Matt Sayles, File

(Tanjug)

