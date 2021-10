Zorana Mihajlović: „Zelana agenda je novi model rasta“

BEOGRAD – Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da zelena agenda predstavlja novi model rasta, a ne ograničenje, kao i da su strukturne promene neophodne za otvaranje tržišta i omogućavanje energetskog i privrednog razvoja.

„Zelena agenda je jedna potpuno nova zelena, ekološka i energetska revolucija svuda svetu. Mi smo ove godine krenuli putem zelene tranzicije, a to ne znači nikakvu opstrukciju, niti ograničenje, već je to potpuno novi model rasta. Istovremeno je cil? da imamo dovol?no energije po održivim cenama poštujući sve standarde zaštite životne sredine, jer nema više energetike bez ekologije, to mora da bude zajedno“, izjavila je Mihajlovićeva za RTS.

(Tanjug)

