Domaći kikiriki maslac od samo jednog sastojka – kikirikija

Da samo znate koliko je jednostavna izrada domaćeg, i to ukusom mnogo boljeg, maslaca od kikirikija, sigurno ga više nikada nećete kupiti u marketu. A da ne govorimo da je njegova izrada kod kuće znatno povoljnija. Jer danas za oko 400 dinara možete kupiti 1 kg očišćenog slanog kikirikija od čega čete dobiti jednako toliko maslaca od kikirikija.

Ako ga do sada niste kod kuće pripremali, iznenadiće vas informacija da vam za njega ne treba apsolutno ništa drugo osim oljuštenog kikirikija i jako dobra i jaka električna sjeckalica. To je to. Ne ide maslac, ne dodaje se tečnost ako ne želite da je dodajete, stvarno ne mora ništa.

Ali kako savetuje Darko Kontin za gastro.24sata.hr, domaći maslac od kikirikija možete obogatiti s malo meda (što zapravo mnogi rade), susamovog ulja, soja sosa i obavezno malo krupne morske soli.

Potrebno vam je:

1 kg slanog oljuštenog kikirikija

100 ml meda

30 ml ili 2 supene žlice soja sosa

50 ml susamovog ulja

Krupna so

Postupak pripreme:

Na suvom dubokom tiganju propržite kikiriki. Povremeno protresite tiganj kako bi se kikiriki sa svih strana prepržio. Kada u vazduhu počnete da osećate miris kikirikija, prvi komadi počinju da poprimaju braon boju i na njima se vide sitne kapljice ulja koje ispuštaju, tada ih sklonite sa šporeta.

U električnu seckalicu prvo stavite samo preprženi kikiriki, i krenite s njegovim usitnjavanjem. Na pola procesa dodajte soja sos, med i so. Pred kraj, kada se je maslac od kikirikija skoro formirao dodajte postepeno i susamovo ulja. Maslac je sada gotov i možete krenuti s uživanjem u njegovom ukusu.

Za maslac od kikirikija potrebna je jaka električna seckalica koja može na punoj snazi bez problema raditi barem desetak minuta. U suprotnom možete rizikovati da vam seckalica pregori ili da neće imati dovoljno snage da napravi kremasti maslac.

Kikiriki u prvih par minuta bude postao samo zrnast, a s vremenom će iz te zrnaste i mrvičaste mase početi da se stvara maslac. Tako da budite strpljivi jer će vam biti potrebno sigurno barem 7-10 minuta da iz kikirikija dobijete kremasti maslac.

