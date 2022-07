Ovakve nikad niste jeli: Najbolji recept na svetu za bakine krofne

Ovo je jedini recept za krofne koji vam je potreban

Sastojci:

1 kg brašna (tip 400 meko)

600 ml mleka

1 pakovanje kvasca (50 g)

3 ravne kašike masti (ili zejtina)

4 ravne kašike šećera

1 kašičica soli

2 kašičice šećera za kvasac

2 žumanca

Priprema:

U mlako mleko (600 ml) izdrobiti kvasac, staviti 2 kašičice šećera i ostaviti da nadođe. Za to vreme, u većoj vanglici, umutiti 2 žumanca, dodati mast (ili ulje), šećer, so pa na kraju dodati i nadošli kvasac. Sve umešati pa postepeno dodavati brašno i mutiti. Zamesti testo srednje mekoće (važno da se ne lepi za ruke i radnu površinu). Tako umešeno testo ostaviti da odmori 20-30 minuta, pišu Recepti.

Posle 30-ak minuta testo ponovo malo premesiti bez dodavanja brašna i rastanjiti na debljinu manju od 1 cm (od prilike 7-8 mm).

Čašom vaditi krofne, pa ostaviti da odstoje sa svake strane po 5 minuta. Za to vreme zagrejati ulje na umerenoj temperaturi. Pre prženja krofne još malo blago rastanjiti oklagijom i ostaviti da malo odmore.

Kada se krofne stavljaju u ulje bitno je da ona strana koja je bila na stolu sada bude gore.

Gotove krofne uvaljati u prah šećer i poslužiti tople.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.