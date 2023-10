Ovakav još niste probali: Tajna metoda za najhrskaviji krompir koji ćete obožavati!

Krompir je univerzalna namirnica i konzumira se na svim kontinentima.

Iako je hranljiva, mnogi tvrde kako im ne stvara neku sitost, te da nakon ručka vrlo brzo budu gladni. Ipak, ima onih koji vole da krompir pripremaju na razne načine i kombinuju sa mesom ili drugim povrćem, te dobiju sjajno jelo od njega. Oni koji se pridržavaju zdravijeg načina života, drže se termičke pripreme krompira što znači da ga kuvaju u ključaloj vodi ili pripremaju na pari. Priprema ovog jela u rerni je takođe poželjna i zdrava, a prženje krompira se najviše izbegava zbog velike koncentracije masnoće koju upija.

Ako ste se pitali kako pripremiti najhrskaviji krompir iz rerne bez da mu se posebno posvećujete ili da ga pripremate na nezdrav način, imamo rešenje. Ovakav krompir je bolji od bilo kakve grickalice a uz to je i zdrav, barem ako je suditi po načinu pripreme i sastojke koji upotpunjavaju njegov šmek.

Na Tiktoku je jedna korisnica podelila video, koji je postao viralan te su mnoge domaćice krenule na isti način da spremaju krompir. On se prvo skuva i oljušti, a potom se pripremi marinada od maslinovog ulja i začina po želji. Može to biti biber, so, beli luk, origano i bosiljak (sve što volite), a onda se krompir uvalja u tu marinadu i jedan po jedan se zgnječi teglom ili nekim drugim čvrstim predmetom od gore.

Tako spljošten krompir poređa se na pek papir u pleh i pospe još malo maslinovim uljem i nekim suvim začinom po želji, te se stavi na pečenje. Na ovaj način se dobija savršeno hrskav krompir poput grickalice koji će oduševiti sve.

Jedna Tiktokerka je u opisu videa napisala: „Da sam za ovo znala bar ranije“. Njeni pratioci su bili oduševljeni ovim trikom.

