Očaravajuća supa od celera i dunje: Idealna za hladnije dane

Sastojci:

1 veliki celer

1 dunja

2 ljubičasta luka

2 čena belog luka

maslinovo ulje

1 pileća kockica za supu

1 kašika mlevenog kumina

1 prstohvat mlevenog cimeta

1 kašika šećera

Za posluženje:

1 mala šaka oraha

1 kašika pavlake za kuvanje

malo sveže mirođije

Priprema:

Ogulite i grubo naseckajte celer, dunju, ljubičasti luk i beli luk.

U veliki tiganj sipajte dosta ulja i stavite na srednju vatru, a zatim dodajte seckano povrće, zajedno sa svim ostalim sastojcima i izmrvite kocku supe.

Kuvajte polako 20 do 25 minuta, ili dok povrće ne počne da omekšava, povremeno mešajući da ne bude ništa na dnu.

Kada sve omekša, sipajte dovoljno ključale vode da prekrije povrće 2 cm.

Stavite poklopac i lagano dinstajte 20 do 25 minuta, ili dok se povrće ne skuva.

Pomoću štapnog miksera izgnječite do gustine koja vam se dopada.

Grubo naseckajte orahe i ispržite na malo putera.

Začinite supu sa malo pavlake za kuvanje, mirođije i oraha.