Evo kako spremiti savršene pečene paprike šilje, uvek uspevaju

Miris pečene paprike možemo osetiti i preko fotografije, toliko je volimo. Paprike možete zamrznuti ili ukiseliti, ali za početak ih treba ispeći. To možete raditi na roštilju, šporetu ili u rerni.

Roštilj je jako dobra opcija jer će se tako paprike peći dosta kratko, ali i ravnomerno jer ih možete okretati kad vidite da je jedna strana gotova.

Šporet nije predobra opcija jer tako ne možete peći više paprika odjednom. To je najzgodnije ako pečete, na primer, jednu/dve paprike koje vam trebaju kao dodatak za neki sos. Baš onako kako obrađujete luk pre nego što ga stavljate u šerpu s ostalim sastojcima za povrtnu, pileću ili goveđu supu.

Kad se paprike ispeku i dobar deo pocrni, stavite ih u jednu veću šerpu i poklopite kako bi se uparile. Ostavite petnaestak minuta, tako ćete ih lakše ljuštiti. Oljuštite i stavite u cediljku kako bi otišla sva suvišna tečnost koja zna da bude pomalo gorka.

Paprike možete sačuvati za zimu na dva načina, to su zamrzavanje i kiseljenje.

1. Zamrzavanje

Ako se odlučite na zamrzavanje, filee paprika, to jest oguljeno meso očišćeno od peteljki i koštica stavite u kesice za zamrzavanje i to tako da razdelite na porcije. Zašto je to važno? Kad ih budete odmrzavali, odradićete to puno elegantnije, a znate i sami kako se jednom odleđena hrana više ne sme zamrzavati.

Kad ih odmrznete, začinite ih kako najviše volite. Najčešće je to seckani beli luk, malo soli, bibera, ulja i alkoholnog ili balzamiko sirćeta. Nastaje preukusna salata, naročito uz pečeno meso s krompirom nedeljom, ali i uz saft s pireom tokom nedelje.

2. Kiseljenje

Kiseljenje je drugi način, izvrstan ako nemate mesta u zamrzivaču. Potreban vam je jedan deo police u ostavi, gde će stajati tegle, ili na nekom hladnijem mestu koje nije na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Priprema je zapravo vrlo jednostavna, kako za one koji su sada već majstori za zimnicu tako i za one koji se u tome još nikad nisu oprobali.

Filee paprike, odnosno oguljeno meso očišćeno od peteljki i koštica, poslažite u čiste tegle. Nemojte nagurati previše kako bi preliv od sirćeta koji je svojevrsni konzervans mogao da prodre po celoj unutrašnjosti tegle, piše Index.

