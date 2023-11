Ovo još niste probali: Kisela paprika sa medom u tegli – zimnica naših baka, nema prostijeg recepta

Kisela paprika sa medom u tegli je neobična zimnica starih seljaka, a ne postoji jednostaviji recept Dakle, ako niste krenule po paprike za zimnicu, vreme je da to već sada uradite.

Ne morate da pravite samo barene paprike u tegli, pečene, turšiju ili paprike sa belim lukom, već ih iskoristite i spremite neobičnu zimnicu – kisele paprike sa medom.

Ukus kakav samo može da se sanja, a idu uz svako jelo i predjelo.

Sastojci za ovaj recept su ispred vas

1 vinobran

7 kg paprika

3 kašike soli

1 l alkoholnog sirćeta

3 kašike šećera

3,5 l vode

Priprema:

Očistite papriku treba je biti očišćene oko 5 kg, znači ovako kad se kupuje otprilike nek bude 7 kg.

Napravite smesu od 20 dkg meda, 1 litre sirćeta ( alkoholnog), 3,5 litre vode, 3 kašike šećera, 3 kašike soli i pustite da kuva. Kada se smesa zakuhvla dodajete papriku unutra, zaovisno o veličini posude, može se paprika i više puta kuvati ne sve odjednom, bitno je da ona omekša.

Kada smo gotovi sa svom paprikom, tada u ovu smesu dodajete 1 vrećicu vinobrana i razmutite malo.

Kada osetite da je kuvana vadite je napolje i slažemo u tegle. Naravno tegle pre toga zagrejemo u rerni. Kada svu papriku složimo, u tegle sipamo smesu u kojoj se kuvala do vrha i ostavimo da se malo prohladi zatvorimo i to je to.

