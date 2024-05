Ančeloti: Ugovori Modrića i Krosa u drugom planu zbog finala Lige šampiona

Trener Real Madrida Karlo Ančeloti rekao je danas da je pitanje novih ugovora fudbalera Luke Modrića i Tonija Krosa u drugom planu zbog predstojećeg finala Lige šampiona, a da će se o njihovoj budućnosti u klubu razgovarati posle 1. juna.

Ančeloti je na konferenciji za novinare u Madridu upitan da li će Modrić i Kros ostati u Realu, nakon što im 30. juna isteknu ugovori.

„To je sada u drugom planu. O budućnosti ćemo govoriti nakon finala Lige šampiona“, rekao je Ančeloti uoči nedeljne prvenstvene utakmice protiv Viljareala, prenela je Hina.

Real je već osvojio šampionsku titulu u Španiji, a do kraja sezone igraće protiv Viljareala i Betisa, kao i finale Lige šampiona protiv Borusije iz Dortmunda 1. juna u Londonu.

Upitan o odnosu sa 38-godišnjim Modrićem, Ančeloti je odgovorio da „nikada sa njim nije imao problema“.

„Osim što je vrhunski igrač, jedan od najboljih na svetu, on je fantastična osoba. Nikada nismo imali međusobnih problema, niti ćemo ih imati. Obostrano se poštujemo“, naveo je italijanski trener.

Ančeloti ove sezone sprovodi klupsku politiku pomlađivanja ekipe pa je Modrića uvodio sa klupe u polovini od 43 utakmice u kojima je igrao.

„Smena generacija se odvija mirno“, dodao je on.

Španska Marka prenela je izjavu Modrićevog agenta Vlade Lemića za jedan saudijski portal da će kapiten Hrvatske „najverovatnije ostati u Realu još godinu dana“.

List AS preneo je, ne navodeći izvor, da je usmeno dogovoren nastavak saradnje do 30. juna 2025. godine, a da bi Real za nekoliko dana to mogao da objavi.

Modrić je 2012. godine iz Totenhema prešao u Real sa kojim je osvojio 25 trofeja.

Utakmica Viljareala i Real Madrida igra se u nedelju od 19 časova.

(Beta)

