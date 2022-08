Asmir Kolašinac najbolji na Mitingu u Beogradu

BEOGRAD – Atletičar Asmir Kolašinac osvojio je prvo mesto u bacanju kugle na Srpskom atletskom mitingu 2022, koji je danas održan u Beogradu.

On je kuglu bacio 20,28 metara.

„Osećam malo i umor posle duge sezone. Takmičim se neprekidno od decembra. Ostaje mali žal za boljim rezultatom ovde, ali je dobra stvar što imamo ovakav miting na otvorenom. Pokušaćemo da podignemo nivo na onaj koji imamo u dvorani. Želja mi je da nastavim da se takmičim i narednih godina. Čestitam Savezu na vrhunskoj

sezoni, ovim zaokružujemo jednu od najuspešnijih sezona ikad. Ponosan sam i čast mi je što sam član generacije koja je na zalasku i one koja tek dolazi. Imamo kontinuitet u poslednjih deset godina i ne brinem za budućnost atletike u Srbiji“, rekao je Kolašinac, preneo je Srpski atletski savez.

Trofejni srpski atletičar dugi niz godina nalazi se na vrhunskom nivou.

„Maksimalno vodim računa o zdravlju. Ljudski organizam se menja, tako da nijedna od proteklih 15 godina nije bila ista. Naučio sam da slušam svoje telo i da prema tome koncipiram svoje treninge. U poslednje vreme, posle korone, treniram jednom dnevno, video sam da mi to dosta prija. Poradiću na mentalnoj snazi, koja mi je ponekad poljuljana. Osećam pritisak koji verovatno sam sebi namećem, što me koči u ostvarenju boljih rezultata. Imam istu želju od prvog dana. Voleo bih da se oprostim s ličnim rekordom i medaljom“, zaključio je Kolašinac.

Aleksa Kijanović je postavio lični rekord na 100 metara u vremenu 10,40 sekundi.

„Veoma sam zadovoljan, trka je bila sjajna. Tempirali smo formu za EP u Minhenu. Međutim, nesrećne okolnosti, koštale su me učešća u Nemačkoj. Imao sam pauzu

od oko mesec dana pred takmičenje. Lični rekord posle dugog vremena mi mnogo znači, jer je to znak dobre forme. Naredne godine me čeka EP u Istanbulu. Tamo sam se trkao nekoliko puta i osevam se kao na domaćem terenu. Ide mi na ruku što sam tamo postavio lični rekord na 60 metara, tako da mislim da ću u Istanbulu da upišem

dobar rezultat“, rekao je Kijanović.

Najmlađa pobednica na ovog mitinga je 14-godišnja Tara Vučković koja je stigla do prvog mesta na 1.000 metara rezultatom 2:50.65.

Ovo takmičenje je posvećeno 110-godišnjici učešća prvog srpskog registrovanog sportiste na Olimpijskim igrama u Stokholmu 1912. godine kada je boje naše zemlje u disciplini 100 metara branio Dušan Milošević.

Miting u organizaciji Srpskog atletskog saveza održan je na stazi pored Atletske dvorane na Banjici.

Srpski atletski miting obuhvatio je sledeće discipline: 100 metara (muškarci i žene), 1.000 metara (muškarci i žene), 100 metara prepone (žene), skok uvis (žene), skok udalj (muškarci i žene) i bacanje kugle (muškarci i žene).

Pobednik u svakoj disciplini dobio je 150 evra, a pet najboljih takmičara koji su ostvarili najbolje rezultate na celom mitingu dobili su dodatne nagrade i to: prvo mesto 1.500 evra, drugo mesto 1.000 evra, treće mesto 500 evra, četvrto 300 evra i peto 200 evra.

Najbolji rezultat na Srpskom atletskom mitingu ostvario je Asmir Kolašinac.

Drugo mesto osvojila je Angelina Topić (1.90 metara skok uvis), treće Aleksa Kijanović, četvrti rezultat mitinga otišao je na adresu Anje Lukić (100 m prepone, 13.67 sekundi), a peto mesto je osvojio Strahinja Jovančević (skok udalj) rezultatom 7.50 metara.

(Tanjug)

