Bivša devojka otužila poznatog tenisera za nasilje: „Zgrabio me je za grlo i počeo je da udara“

Deset meseci posle prvog dela priče o navodnom nasilju Aleksandera Zvereva, jednog od najboljih tenisera sveta, izašao je i drugi deo intervjua sa Olgom Šaripovom, njegovom bivšom devojkom, u kojem ona govori o nasilju koje se dogodilo tokom turnira u Šangaju 2019.

Prethodno je Šaripova u dva navrata govorila o nasilju, za ruski Čempionat, a onda i za Reket magazin, novinaru Benu Rotenbergu sa kojim je uradila i drugi deo intervjua, sada za „Slate“.

Opisivala je situacije u Njujorku i na Lejver kupu, a sa teniserom se konačno rastala posle incidenta u Šangaju.

Šaripova kaže da je potom otišla da se istušira, a da je Zverev nastavio da joj prebacuje ispred vrata kupatila.

„Kada sam izašla ispod tuša i krenula po peškir, došao je i rekao: ’Spakuj odmah stvari i idi’. Rekla sam mu: ’Okej, možeš li samo da sačekaš nekoliko minuta? Gola sam ovde’“.

U tom trenutku, prema rečima Šaripove, Zverev ju je napao nasilnije nego ikada ranije. Kaže da ju je zgrabio za grlo i pritisnuo je na keramički zid kupatila.

„Počeo je da me udara, a ovoga puta sam shvatila da ne mogu da budem vreća za udaranje“. Šaripova kaže da je počela da divlje mlatara rukama kako bi nekako oterala Zvereva.

„Samo sam pokušavala da se zaštitim. Već sam bila gola. Žena sam, nisam mnogo jaka. A posle tuširanja, nisam imala ni vremena da odem po odeću. Nisam se osećala bezbedno nijednog trenutka“.

Šaripova kaže da ju je Zverev vređao dok ju je udarao.

„Počeo je da mi govori stvari poput: ’Nadam se da ćeš umreti, trebalo je juče da umreš, ali ne u mojoj sobi. Ako hoćeš da umreš, uzmi insulin i idi umri na ulici, jer ja ne želim probleme. Ne želim više da se bavim tobom’. Ja sam plakala i rekla mu: ’OK, ako želiš da umrem, daj mi insulin. Idem na ulicu i to je to. Ne mogu više da se borim s ovim. Šta hoćeš od mene? Udarićeš me? Već jesi’“.

Šaripova kaže da je, naposletku, Zverev nekoga pozvao telefonom i otišao iz sobe. Nakon što se zaključala u kupatilu, čula je još jedan glas s druge strane vrata: bio je to Aleksander senior, otac Zvereva.

Navodno je rekao: „Imaš do uveče da spakuješ stvari. Ukoliko ne odeš, tužiću te, jer imam fotografije kako udaraš mog sina“, kaže ona i dodaje da je bila gola na podu kupatila.

„Celo telo mi je gorelo. Kada je otišao, bila sam toliko emotivno pala da sam samo počela da se smejem. Da plačem i da se smejem. Njegov otac je rekao: ’Ti si đubre. Nisi nam potrebna’“.

„U Ženevi je počeo da me udara po licu…“

Posle Lejver kupa, Šaripova je sa Zverevom išla u Kinu, gde je igrao u Pekingu, pa na mastersu u Šangaju. U Pekingu, kako je rekla, još jednom su se posvađali, ali tada je Zverev bio mirniji nego u prethodnim raspravama.

„Bio je mirniji i kontrolisao se, a ja sam razmišljala: ’Ok, sada možemo da živimo zajedno. Osećam se zaštićenije. Bezbednije’“.

U Šangaju, Šaripova se radovala tome što će joj se pridružiti gospođa V., maćeha njenog prijatelja Vasila Surduka. Gospođa V. dala je Šaripovoj da ostane u njenoj kući kada je pobegla od Zvereva u Njujorku, a onda je ubedila Šaripovu da mu se vrati.

„Saša je rekao da će ona dobiti prvu pozivnicu kada se budemo venčavali“, rekla je Šaripova.

„Zašto sam došao kući, a ti nisi tu? Ne voliš me?“

Devetog oktobra 2019, gospođa V. došla je u Šangaj iz njene kuće u Puketu (Tajland) i donela je veliku korpu voća kao poklon. Šaripova kaže da je otpakovala poklon u sobi hotelskog turnira. Zatim je sa gospođom V. otišla da gleda meč Zvereva sa Šardijem.

Posle meča, kaže Šaripova, Zverev je trebalo da trenira i da se oporavlja, tako da je ona otišla sa gospođom V. u obližnji salon, kako bi sredile nokte i kako bi Šaripova otišla na tretman lica.

Šaripova ističe da je dobila mnoštvo poruka od Zvereva dok je bila u salonu.

„Poslao mi je fotografije voća i napisao: ’Zašto je ovo ovde?’ Počeo je da se svađa sa mnom oko voća, koje sam u žurbi stavila na sto za masažu“.

Šaripova kaže da, samo tri nedelje posle incidenta u Ženevi, nije imala energije za novu svađu.

„Počeo je da govori: ’Zašto sam došao kući, a ti nisi tu? Moram da očistim ovo. Ti nisi ovde, zašto si u salonu, zašto te čekam? Ne voliš me?’ Odgovorila sam u stilu: ’O čemu govoriš? Uvek te čekam u sobi i ne svađam se kada si ti negde drugo? Mogu li da imam malo prostora nekoliko sati da sredim svoje lice?’“

Nova injekcija, Zverev: „Ako umreš u mojoj sobi, to će biti veliki problemi za mene“

Kada se vratila u hotelsku sobu, Zverev je odmah otišao.

„Rekao je: ’Ja sam čekao tebe. Sada ti treba da čekaš mene. Shvatila sam da nas čeka nova svađa kada se vrati, a to nisam htela. Tražila sam pomoć, tražila sam razumevanje, a nisam dobila ništa. Bila sam sama u sobi, razmišljala o svemu. Želela sam samo da pokupim stvari i da odem, ali nisam znala gde, nisam znala šta bi trebalo da radim. U tom trenutku, zbog mog nervnog sistema, nisam mnogo razmišljala. Samo sam opet to uradila“, ispričala je Šaripova misleći na zloupotrebu insulina, što se ne dešava prvi put.

„Samo nisam želela da se svađam, nisam imala energije za to. Samo sam ležala u krevetu i to je sve“, kaže ona i dodaje da nije bila pri svesti kada se Zverev vratio u sobu.

Kada je počela da se oporavlja, Zverev ju je pitao „zašto mu je to uradila“, počeo je da viče i rekao: „ako umreš u mojoj sobi, to će biti veliki problemi za mene. To je velika odgovornost za mene. Rekla si da ne želiš da živiš zbog mene – zašto si to rekla?“

„Ako je tako, pakuj se i od..bi!“

Šaripova kaže da je tada ponudila Zverevu da raskinu i da ona ode kući u Moskvu. Zverev je odbio, prema rečima Šaripove, ali je rekao da mu je otežala koncentraciju za sledeći meč.

Šaripova kaže da je rekla Zverevu: „Razumem da ti je teško, ali možeš li da shvatiš kako je meni gore? Pisala sam ljudima da ne želim da živim, svakog dana sam plakala, uvek sam plakala“:

Šaripova kaže da se osećala izgubljenom i narednog jutra.

„Nisam imala osećanja, emocije, reči. Počeo je ponovo mene da krivi i da govori da je on žrtva u celoj situaciji“.

Zverev je predložio da ona ne bi trebalo da bude na njegovom meču s Rubljovom tog dana, i ona se saglasila.

„Već sam bila na samom dnu. A on je rekao: ’Ako je tako, onda bi trebalo da spakuješ svoje stvari i da od..beš’. Rekla sam: ’OK! Odleteću za Moskvu. Vratićeš se, a ja ću biti negde drugo’“.

„Zgrabio me je za grlo i počeo je da me udara“

Šaripova kaže da je potom otišla da se istušira, a da je Zverev nastavio da joj prebacuje ispred vrata kupatila.

„Kada sam izašla ispod tuša i krenula po peškir, došao je i rekao: ’Spakuj odmah stvari i idi’. Rekla sam mu: ’Okej, možeš li samo da sačekaš nekoliko minuta? Gola sam ovde’“.

U tom trenutku, prema rečima Šaripove, Zverev ju je napao nasilnije nego ikada ranije. Kaže da ju je zgrabio za grlo i pritisnuo je na keramički zid kupatila.

„Počeo je da me udara, a ovoga puta sam shvatila da ne mogu da budem vreća za udaranje“. Šaripova kaže da je počela da divlje mlatara rukama kako bi nekako oterala Zvereva.

„Samo sam pokušavala da se zaštitim. Već sam bila gola. Žena sam, nisam mnogo jaka. A posle tuširanja, nisam imala ni vremena da odem po odeću. Nisam se osećala bezbedno nijednog trenutka“.

Šaripova kaže da ju je Zverev vređao dok ju je udarao.

„Počeo je da mi govori stvari poput: ’Nadam se da ćeš umreti, trebalo je juče da umreš, ali ne u mojoj sobi. Ako hoćeš da umreš, uzmi insulin i idi umri na ulici, jer ja ne želim probleme. Ne želim više da se bavim tobom’. Ja sam plakala i rekla mu: ’OK, ako želiš da umrem, daj mi insulin. Idem na ulicu i to je to. Ne mogu više da se borim s ovim. Šta hoćeš od mene? Udarićeš me? Već jesi’“.

Šaripova kaže da je, naposletku, Zverev nekoga pozvao telefonom i otišao iz sobe. Nakon što se zaključala u kupatilu, čula je još jedan glas s druge strane vrata: bio je to Aleksander senior, otac Zvereva.

Navodno je rekao: „Imaš do uveče da spakuješ stvari. Ukoliko ne odeš, tužiću te, jer imam fotografije kako udaraš mog sina“, kaže ona i dodaje da je bila gola na podu kupatila.

„Celo telo mi je gorelo. Kada je otišao, bila sam toliko emotivno pala da sam samo počela da se smejem. Da plačem i da se smejem. Njegov otac je rekao: ’Ti si đubre. Nisi nam potrebna’“.

„U Ženevi je počeo da me udara po licu…“

Kada je Zverev izašao na meč osmine finala nekih 12 sati posle toga, bilo je ogrebotina na levoj strani njegovog vrata. One su, kaže Šaripova, posledica njihove svađe.

Fotografije sa meča sa Šardijem potvrđuju da tada ogrebotina nije bilo. Šaripova kaže da je, dva dana pošto ju je Zverev napao u kupatilu, putem WhatsApp-a poslala fotografije lica i ruku punih modrica bliskoj prijateljici kojoj se ranije poverevala.

Iako je Šaripova kupila novi telefon i nije sačuvala te poruke, njena prijateljica ih i dalje ima. On je želela da ostane anonimna, ali je razgovarala sa novinarom koji je radio intervju sa Šaripovom.

Njena prijateljica kaže da joj je Šaripova često govorila o svojoj vezi sa Zverevom, i da je to opisivala kao šablon zlostavljanja koje eskalira vremenom.

„Obično smo otvorene u vezi sa svime, ali posle Njujorka, bila je povučenija nego inače, i znala sam da nešto nije kako treba. Znala sam da će posle Njujorka biti još gore. Rekla sam joj: ’Zašto bi mu, posle svega što se dogodilo u Njujorku, dala još jednu šansu? Ako ti je to uradio jednom, ponoviće’. Onda, nedelju dana posle poslednjeg razgovora, poslala mi je te fotografije“.

„Ko je ovo“, napisala je prijateljica kao odgovor na fotografije modrica.

„To je Saša“.

„Šta dođavola? Opet on?“, upitala je Šaripovu, na šta je ona odgovorila: „Isto se dogodilo u Ženevi. Počeo je da me udara po licu“.

„Bila je plavo-zelena, plakala je“

Gospođa V. je doputovala u Šangaj 2019. sa najmlađim sinom, koji voli sport, kako bi videla „srećno pomirenje“ Zvereva i Šaripove. Bila je uz nju u loži tokom meča sa Zverevom.

„Sledećeg dana je trebalo da se čujemo popodne, ali do dva popodne se nije javila. Odjednom me je onda Olja pozvala i rekla da je u lošoj situaciji da ne zna šta da radi, da je sj..ana, da nema novca i da nema gde da ode. Rekla sam joj da dođe“.

Gospođa V. kaže da tada nije znala šta se tačno dogodilo, ali da joj je Zverev slao poruke želeći da ponovo nagovori Šaripovu da se pomire.

„Bila je plavo-zelena, plakala je. Ako sam i videla nešto, neke ogrebotine, nisam fotografisala. Nisam nikada pomislila da će doći do te tačke, a kako je momak i dalje želeo da bude sa njom, i nisam bila sigurna šta se tačno dogodilo, nisam znala šta da radim. Sve što sam mogla jeste da učinim da ona bude bezbedna, što sam i uradila“.

Gospođa V. kaže da joj je Šaripova rekla da je opet ubriigala sebi insulin.

„Bila sam gadna sa njom. Rekla sam joj da nema prava da se igra tako svojim životom, jer ima roditelje koji je vole, a ona ima samo 20 i kusur godina“.

Ostale su nekoliko dana u sobi, a posle turnira je gospođa V sa sinom i Šaripovom odletela svojoj kući u Puket, gde će zajedno ostati dva meseca. Gospođa V. kaže da je izbacila muža iz spavaće sobe kako bi bila bliža Šaripovoj.

„Osećala sam se odgovornom jer sam je gurala da se pomire u Njujorku. Došla sam da vidim srećan kraj, a umesto toga nisam imala drugi izbor nego da je odvedem sa sobom u Puket. Hvala bogu pa Rusima ne treba viza“.

Za kraj: Face Time prosidba

Iako se Zverev i Šaripova više nisu videli uživo, nisu odmah raskinuli. Zverev je nastavio da šalje poruke i Šaripovoj i gospođi V. narednih nedelja, želeći da mu se Olga vrati.

„Ta dva meseca mi je pisao sve vreme, pokušavao da popravi našu vezu“.

Šaripova se onda začudila kada je tokom turnira u Parizu u Aleksanderovoj loži videla Brendu Pateu, nemačku manekenku. Šaripova kaže da je Zverev žustro poricao svoju vezu sa njom.

Šaripova kaže da je Zverev pokušao da dokaže svoju posvećenost tokom turneje sa Rodžerom Federerom po Južnoj Americi krajem 2019. Pozvao ju je putem Face Time aplikacije, pao na jedno koleno i zaprosio Šaripovu.

Gospođa V. pokazala je novinaru WhatsApp poruke Zvereva na engleskom koje to potvrđuju.

„ZAPROSIO SAM JE… Upravo sam bio na kolenima i rekao da ću joj dati prsten kad je vidim“, napisao je Zverev u poruci 21. novembra 2019.

Sve optužbe Zverev je negirao, doduše uopšteno i bez zalaženja u detalje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.