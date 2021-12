Bivši fudbaler Vlada Stošić: „U Tokiju smo iskoristili šansu generacije“

BEOGRAD – Crvena zvezda je pre tačno 30 godina pobedila Kolo Kolo rezultatom 3:0 i postala prvak sveta, a čuvenog duela prisetio se i Vlada Stošić.

„Prošlo je 30 godina od tog dana kad smo postali svetski šampioni, ali to je nešto što se pamti do kraja života i nikad ne zaboravlja. Mi smo otišli rasterećeni da odigramo tu utakmicu. Prvih pet, šest dana nismo imali ni gde da treniramo, već smo radili vežbe u parku pored hotela, s obzirom na to da nam je put do stadiona bio dugačak. Ideja Vladice Popovića bila je da treniramo u parku, odrađujemo razgibavanja i promene ritma kako bi bili spremni za meč. U utakmicu smo ušli ozbiljno, svesni da smo dobra ekipa, a na kraju i potvrdili superiornost time što smo u drugom poluvremenu bez Savićevića uspeli da pobedimo Kolo Kolo i to ubedljivo 3:0“, kazao je Stošić.

(Tanjug)

