Bošković: Srećna sam zbog prvog Kupa, sad na titulu

ISTANBUL – Srpska reprezentativka u odbojci Tijana Bošković posle osvajanja kupa Turske sa Ezacibašijem i titule najkorisnije igračice završnog turnira (MVP) da se nada da će osvojiti još trofeja.

Ezacibaši je u finalu savladao ekipu Fenerbahčea koju predvodi selektor reprezentacije Srbije Zoran Terzić 3:1 i posle sedam godina osvojio Kup.

Boškovićeva je meč završila sa 23 poena što je bilo dovoljno da postane MVP.

„Finale sa Fenerbahčeom, koji je u toku sezone i u Ligi šampiona pokazao da je ozbiljan tim i da igra vrhunsku odbojku, znali smo da ce biti izuzetno teško“, rekla je Boškoviceva i dodala:

„Borba se vodila od samog početka utakmice, svaki poen je bio zlata vredan. Iako smo izgubili prvi set, nismo stali i verovali smo da možemo do pobede. Cela ekipa, uz pomoć igraca koji su ushli sa klupe je odigrala sjajno, držali smo se kao jedno i na kraju, sedam godina kasnije opet osvojili turski Kup. Ovo je moj prvi Kup i iskreno se nadam da ce ih biti još“.

Korektor repezentacije još od juniorskih dana navikla je najveća priznanja, kada je 2014. na Evropskom prvenstvu proglašena za najboljeg igraca tog turnira.

Za MVP bila je proglašena i na EP 2017. kada je sa 29 poena u finalu predvodila Srbiju do titule šampiona Evrope. Iste godine je proglašena je za najbolju odbojkašicu Evrope.

„Srećna sam zbog priznanja, mada smatram da smo svi, ceo tim Ezacibašija pođednako doprineli uspehu i osvajanju Kupa“, rekla je ona.

U 2018. godini Boškoviceva osvojila je Kup CEV, zlatnu medalju sa reprezentacijom Srbije i naslov najbolje odbojkašice sveta.Takmičarska 2019. krenula je slicno.

„Do kraja sezone preostaje nam da se borimo za titulu u šampionatu Turske. Mislim da ova ekipa ima snage i znanja da osvoji titulu i u klupske vitrine doda joj jedan trofej. Nakon klupske sezone očekuje me kao i svake godine do sada okupljanje reprezentacije i nastupi na takmičenjima na kojima ćemo kao i uvek do sada ići na najviši plasman“, zaključila je Boškovićeva.

