Bufon: Sudija Oliver bi trebalo da sedi na tribinama i jede čips

Golman fudbalera Juventusa Djanluidji Bufon oštro je kritikovao Majkla Olivera povodom dosudjenog jedanaesterca u završnici revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Real Madrida i rekao da bi taj britanski sudija trebalo „da sedi na tribinama i jede čips“, ako nema hrabrosti da sudi u važnim mečevima.

Juventus nije sinoć uspeo da se plasira u polufinale Lige šampiona, iako je na „Santjago Bernabeu“ pobedio Real Madrid sa 3:1. U prvom duelu u Torinu bilo je 3:0 za španski tim.

Juventus je sinoć do 93. minuta vodio sa 3:0 i imao je produžetke u rukama, ali je sudija Oliver dosudio jedanaesterac za Real posle duela Medhija Benatije i Lukasa Vaskesa. Posle toga Bufon je isključen zbog protestovanja.

„To je bila desetina penala. Znam da je video to što je video, ali to je bio sumnjiv incident. Nije bila čista situacija. Sumnjiv incident u 93. minutu, a da nam pritom nije sviran čist penal u prvoj utakmici… To ne može da bude penal u takvom trenutku revanš utakmice“, rekao je Bufon za Medijaset.

Kapiten crno-belih rekao je da je ekipa dala sve od sebe, ali da „jedan čovek ne može na onakav način da joj uništi snove“, posle izvanrednog povratka i sumnjive situacije.

„Očigledno da u grudima nema srce nego kantu sa smeće. Ako nemaš karakter i hrabrost da izadješ na ovakav teren, na ovakvom stadionu, onda možeš da sediš na tribinama na suprigom i decom, da piješ sok i da jedeš čips. Ne možeš da uništiš snove jednog tima. Mogao sam da mu kažem bilo šta, ali morao je da shvati koliku je katastrofu napravio“, naveo je Bufon.

Predsednik Juventusa Andrea Anjeli pozvao je Evropsku fudbalsku uniju (Uefa) da uvede VAR sistem u Ligu šampiona.

Bufon je rekao da je Real zaslužio da prodje dalje pošto je bio bolji u dve utakmice, ali da je njegova ekipa zaslužila da igra produžetke.

„Možete da imate 18 sudija, ali to je pitanje osetljivih odluka. U prvoj utakmici nije sviran penal za nas, a u sličnoj situaciji dosudjen je za Real u 93. minutu. Počeli smo utakmicu znajući da imamo 0,0000005 šansi da uspemo. Ali, izuzetno sam ponosan što sam deo ove ekipe, koja radi naporno i daje sve od sebe“, naveo je Bufon.

„Naravno da žalimo, ali smo i besni. Razočaran sam što sam ostavio ekipu sa 10 igrača, ali realno, Rel je zaslužio prolaz. Rukovaćemo se i idemo dalje. Bićemo besni kada izadjemo na teren za vikend u prvenstvu. Besni“, dodao je Bufon.

(Beta)