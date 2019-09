Ćebić: Devojke su dorasle za olimpijsko zlato

BEOGRAD – Bivša odbojkašica Suzana Ćebić, posle novog zlata reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu, istakla je da su izabranice Zorana Terzića još jednom pokazale da u ovo trenutku nemaju konkurenciju.

Srbije je u finalu EP pobedila Tursku 3:2 u Ankari i postala šampuion Evrope, odbranivši zlato osvojeno pre dve godine.

„Sjajno, devojke su pokazale da su najbolje. Pokazale su da najbolje u svetu, a potvrdile su i na ovom EP da nam nema ravnih i da smo u ovom momentu bez konkurencije“, rekla je Ćebić Tanjugu.

Razlog velikih uspeha ove generacije Ćebić vidii u zajedništvu.

„Ove devojke su već duži vremenski period na okupu. Dišu kao jedna. Čim se završi klupska sezona, devojke momentalno idu u reprezentaciju i kreće taj period preko leta, tu su dva, tri meseca priprema. To traje poslednjih nekoliko godina. Devojke se jako dobro poznaju, jako dobro se druže i da imaju hemiju koja im je potrebna“.

Ćebić je sa svojom generacijom 2006. godine vratila Srbiju na odbojkaške staze, kada je na SP osvojena bronza, a godinu dana kasnije i srebrna medalja na EP.

„Mi smo morali da igramo silne kvalifikacije da bismo igrali velika takmičenja poput EP i SP. Ne bih da zvuči kao da nemam lepo mišljenje o drugim reprezentacijama i sada su kvalitetni igrači, ali mislim da je tada bila mnogo jača konkurencija. Više ekipa je bilo u vrhu i više se borilo za prva tri mesta. Na poslednja dva EP, posebno 2017. godine, naše devojke su bile toliko dominatne, a sada su ponovo potvrdile dominaciju. Ne osporava se kvalitet nijedne reprezentacije, ali ova generacija je počela pre dve, tri godine sa ovim uspesima i mislim da će one i u narednom periodu biti dominantne.“

Svojevremo najbolji libero sveta i Evrope, ističe da njenu generaciju nisu krasili istaknuti pojedinči, što je slučaj sa ovom selekcijom.

„Tića (Tijana Bošković pri.aut.) je jedna, svaka joj čast. Devojka ima 22 godine i savršeno nosi i reprezentaciju i svoju ekipu za koju nastupa. Moram da napomenem i Brankicu Mihajlović, koja je ovo prvenstvo odigrala na vrhunskom nivou. Mnogo je napredovala u odnosu na prošlu godinu. Mi smo imali generaciju koja nije imala toliko dominatnih pojedinaca, a mi smo nekako više raspoređivali te lopte na sve igrače, gde je svaka igračica imala određeni broj poena. To je nama donosilo rezultat, ali u današnje vrememe igra se i malo drugačija odbojka“, kaže Ćebić.

Ona je istakla i da je je selektor Terzić napravio veliki posao vredan divljenja.

„Čovek je za 17 godina u reprezentaciji osvojio 18 medalja, nema šta više da se kaže. Od svake generacije i svake devojke znao je da izvuče maksimum. Opet ću da napomenem ovu generaciju, koja je najtrofejnija i definitivno će biti najtrofejnija. Svako takmičenje, uvek medalje“, rekla je Ćebić.

Sledeće godine u Tokiju odbojkašice će napasti i olimpijsko zlato, kojim bi kompletirale zlatnu kolekciju, a na prethodnim igrama u Riju 2016. godine morale su da se zadovolje srebrom.

„Olimpijsko finale se ne igra svaki dan i sigurno da su od silne želje izgorela, ali mislim da su dorasle za sledeće Olimpijske igre. Sigurno će još više sazreti, jer imaju još godinu dana. Iz ove perspektive, mislim da je jako moguće da se desi da objedinimo sve te titule.“

Koliko će dominantnost na svetskom i evropskom nivou uticati na motivaciju za naredna takmičenje, devojka koja je 12 godina provela u reprezentaciji kaže:

„To može da bude mač sa dve oštrice, ali opet sa druge strane, tu su ostale ekipe koje žele da pobede prvaka. Uvek se nađe motiv. Okej, jesu najbolje na svetu i u Evropi, ali da bi to bile moraju da pokažu na terenu. Ona maskimalno prilaze svakoj utakmici što su na kraju pokazale i sada kada je bilo najpotrebnije, one su bile najboilje. Protiv nekih slabih ekipa to može da se dozira, ali definitivno samo reči hvale za ovu generaciju.“

Odbojka u žižu interesovanja dođe samo posle osvojenih medalja reprezentacije, a Ćebić, koja od ovog septembra vodi školu odbojku Crvene zvezde za decu, kaže da se stanje u klubovima mora popraviti.

„Nažalost, što se tiče klubova mislim da ne radimo na najbolji način. Zahvaljujući našim devojkama i rezultatima koje postižu, odbojka je jedan od najpopularnijih sportova. Sve više devojčica i dečaka se inetreseuje za odbojku. Očekujem da će u nekom narednom periodu i to da se popravi“, zaključila je Ćebić.

(Tanjug)