Cvijić: Turnir karijere je pred nama

BEOGRAD – Rukometašica Srbije Dragana Cvijić biće spremna za olimpijske kvalifikacije, koje će se od 19. do 21. marta održati u mađarskom Đeru.

Srpska reprezentativka, jedna od najboljih na svetu na poziciji pivotmena, od novembra je van terena nakon operacije kolena, a tromesečni period oporavka je iza nje.

Članica rumunskog ĆSM Bukurešta naći će se u sastavu svog kluba u prvom meču osmine finala EHF Lige šampiona sa nacionalnim rivalom Vlčeom.

„Imala sam težak period, bila je to druga operacija na istom kolenu u tri meseca. Ista povreda. Dosta sam se mučila dok sam igrala, igrala povređena posle prve operacije i morala ponovo. Doktor mi je rekao da ću biti van terene tri meseca i tako i jeste. Imam iza sebe čitavu nedelju odrađenih treninga sa timom, koleno ne reaguje, ne otiče, dobro se osećam, ostaje mi da uđem malo u rukomet i vratim se“, izjavila je Cvijić za sajt Rukometnog saveza Srbije.

Reprezentacija Srbije će se od 19. do 21. marta boriti za plasman na Olimpijske Igre u društvu selekcija Mađarske, Rusije i Kazahstana.

„Biće jako zanimljivo, teško je bilo šta prognozirati. Rusija i Mađarska su se okupljale i posle EP u Danskoj jer reprezentativke igraju u domaćim klubovima, mi nismo, nemamo uslova za to, ne možemo da odemo iz klubova. I Rumunke su se okupljale, to je zlata vredno, samo devojke da se vide između sebe, drugačiji je osećaj. Pred nama je veliki izazov, dve teške utakmice. Biće jako teško suprostaviti se Ruskinjama, igraju na visokom nivou. Glavna utakmica za nas je Mađarska, da ih dobijemo i izborimo plasman u Tokio. Tu smo sa kvalitetom, odlučivaće jedna lopta“, rekla je Cvijić.

„Imali smo neslavan rezultat u Danskoj sa njima, ali to ništa ne znači, imali smo problema sa koronom i drugim stvarima. Pre toga smo ih pobedile u Koreji. Idemo na sve ili ništa. Najvažniji turnir i utakmica karijere je pred nama. Ja to tako gledam, do sada nismo stigle ovoliko blizu Olimpijskih Igara. Želimo da produžimo priču o ženskom rukometu u Srbiji i da zainteresujemo neku novu decu za naš sport. Teška je situacija, plasman u Tokio bi mnogo toga popravio. Odlučivaće dnevna forma, sve ostalo pada u vodu. U dva dana se sve dešava. To vam je kao na Final4 turnirima Lige šampiona kod muškaraca gde svašta može da se desi. Ako budemo dovoljno želele, napravićemo rezultat. Sve je do nas“, rekla je Cvijić i dodala:

„Možemo puno da dobijemo iz svega. Svejedno je da li igramo u Đeru ili Nišu ako nema publike. To će biti peh za Mađarice jer su očekivale pune tribine. To je katastrofa za sport. Nemam želju da gledam ništa kada vidim prazne tribine. Sport više nije isti, nema te emocije. Sve ovo što igramo dođu kao trening-utakmice, a to je ono što igrači ne vole da rade“, jasna Cvijić.

