„Deda Mraz“ Novak čestitao Novu godinu na originalan način (foto)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, čestitao je Novu godinu svim ljudima i svojim brojnim fanovima, učinivši to na krajnje orginalan način.

Odeven u kostim Deda Mraza Novak je sa porodicom ─ suprugom Jelenom, sinom i ćerkom, čestitao praznike, a fotografiju je podelio putem društvenih mreža.

Srećna vam Nova 2021 godina. Želimo vam puno sreće, zdravlja i ljubavi u svakoj misli, delu i osećanju ❤️🙏🎊

Happy New Year from our family to yours! We wish you love, laughter, and light! ❤️👨‍👩‍👧‍👦 #NewYear2021 pic.twitter.com/kKpANO1Z9o

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 1, 2021