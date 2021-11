Djoković: Imamo najbolju timsku atmosferu

Srpski teniser Novak Djoković rekao je večeras da je rano pričati o osvajanju Dejvis kupa, kao i da selekciju krasi pozitivna atmosfera pred početak turnira.

„Naravno da je nama svima u mislima ‘Salatara’, ali mislim da je rano sada pričati o tome, još nije počela ni grupna faza, tako da polako ima tu dosta jakih timova. Nama je cilj da prodjemo grupu, a onda otom potom“, rekao je Djoković na konferenciji za medije.

Srbija će prvi meč u Insbruku, u okviru Grupe F odigrati u petak protiv domaćina Austrije, a dan kasnije će odmeriti snage sa Nemačkom.

Obe pobede u grupi donose plasman u četvrtfinale i novi meč u Insbruku sa pobednikom Grupe C koji je zakazan za 30. novembar. U Grupi C su Francuska, Češka i Velika Britanija.

Polufinala Dejvis kupa su na programu 3. i 4. decembra, dok se finale igra 5. decembra. Završnica će se igrati u Madridu.

Prvi teniser sveta je dodao da mu pritisak i uloga favorita ne predstavljaju problem, kao i da nema garancije da će reprezentacija osvojiti trofej.

„Naravno to ne znači da ćemo mi pobediti, to nije garancija, ali je dobro da znamo da imamo takvu reputaciju. Mi to želimo, da odamo utisak da smo samouvereni, da verujemo u sebe, u tim, kolektiv i svakog pojedinca ovde. Na papiru nismo najjača reprezentacija, ali imamo najbolju atmosferu, i verujem da je nama iz šampionske generacije (2010.), ta atmosfera dozvolila da osvojimo taj trofej, i da odigramo još nekoliko finala i polufinala“, rekao je on.

Djoković je ocenio da je bitno da se kontinuitet dobrih rezultata nastavi i sa promenom generacija.

„Bitno je da i ova starija generacija, Janko (Tipsarević), ja, Ziki (Nenad Zimonjić), da svako učestvuje na neki način, što savetima, što nekim sugestijama, pojavom, energijom ili prisustvom. Svima je u interesu da srpska teniska reprezentacija prodje što bolje“, dodao je on.

Srpski teniser je istakao važnost organizovanja priprema pred početak Dejvis kupa, kojima on zbog obaveza na završnom turniru u Torinu nije prisustvovao.

„Oni su se okupili u Beogradu, proveli su skoro sedam dana, kvalitetno trenirali, pravili jednu timsku atmosferu i uhvatili jedan zalet za Austriju… Iako ja nisam bio tamo, osećao sam da sam duhom prisutan, i bilo mi je drago što su se okupili zajedno, jer mislim da upravo takve stvari dozvoljavaju pojedincima i timu da se dobro spreme“, rekao je on.

Prvi igrač sveta je ocenio da je priprema važna i zbog dubla, koji teniseri nemaju priliku da igraju često, a koji donosi odlučujući poen u slučaju nerešenog rezultata posle dva odigrana meča.

„To čini ovo takmičenje jedinstvenim, sama ta činjenica da kao individualni sportista si deo jednog kolektiva, tebe prosto tera ukoliko želiš da izvučeš najbolje iz sebe i tima, da se prilagodiš tome i da se ponašaš malo drugačije nego kada igraš samo za sebe“, zaključio je Djoković.

(Beta)

