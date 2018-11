Djoković: Nisam verovao da ću biti prvi pre pet meseci

Najbolji srpski teniser Novak Djoković rekao je danas da pre pet meseci nije verovao da će se do kraja godine naći na prvom mestu ATP rang-liste, ali i da mu je želja da sezonu završi na čelu.

„Naravno, izuzetno sam ponosan, ali uopšte nisam razmišljao o tome, posebno ne sada u sred turnira, biće drugačije kada se turnir završi. Nadam se da će biti na istoj poziciji i na kraju godine. To mi je cilj“, rekao je Djoković odgovarajući na pitanje novinara kako se oseća što će od ponedeljka posle dve godine ponovo biti na prvom mestu ATP rang-listi.

Djoković će bez obzira na sopstveni rezultat na masters turniru u Parizu od ponedeljka biti na prvom mestu ATP rang-liste, s obzirom na to da je Španac Rafael Nadal odustao od učešća.

„Ne mogu da budem u potpunosti srećan što je Nadal zbog povrede odustao od turnira i što se s povredom muči još od Ju-es opena. Biće uzbudljivo do kraja godine, ne znamo da li će Nadal učestvovati u Londonu, a u trci je i Federer“, rekao je srpski teniser.

Djoković je pre pet meseci bio na 22. mestu ATP rang-liste, a od tada je osvojio Vimbldon, Ju-Es open, Šangaj i Sinsinati.

„Da ste mi to rekli pre pet meseci… Oduvek sam verovao sebe, ali u poslednje vreme je izuzetno poraslo samopouzdanje. Sve ovo je proteklo jako brzo i zaista je divna avantura“, rekao je trenutno drugoplasirani teniser sveta.

On je tako postao tek drugi teniser koji je tokom sezone bio rangiran ispod 20 mesta, a do kraja uspeo da dodje do prvog mesta. Prethodno je to za rukom pošlo Maratu Safinu.

„Nisam to znao, ali voleo bih sada da ne pričamo o tome. I dalje učestvujem na tuniru, Nadal je odustao zbog povrede, a ja ću tek od ponedeljka biti na prvom mestu“, zaključio je srpski teniser.

(Beta)