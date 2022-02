Đoković o poziv Pešića: Ovo je kao neki film

BEOGRAD – Košarkaš čačanskog Borca Radovan Đoković rekao je da nije očekivao da će poziv za reperezentaciju Srbije dobiti tako brzo nakon povratka na teren.

Bek Čačana krajem januara vratio se na parket godinu dana nakon povrede prednjeg ukrštenog ligamenta, a samo mesec dana kasnije našao se na širem spisku selektora Svetislava Pešića za kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo 2023. godine protiv Slovačke.

„Posle teškog perioda, jer sam se godinu dana oporavljao od povrede, sve ovo je kao neki film. Sve se prebrzo izdešavalo. Pre dva meseca sam krenuo da igram, a onda je stigao i poziv za reprezentaciju. Stvarno nisam mogao da zamislim da će sve ovo ovako da izgleda“, rekao je Đoković Tanjugu.

Posle pauze zbog jedne od najtežih sportskih povreda, 25-godišnji bek odigrao je sedam utakmica pre nego je pročitao svoje ime među 24 igrača koje je Pešić pozvao za februarski prozor.

„Meni je u glavi bilo samo da se vratim, da odigram od kraja sezone, samo da pokažem da se vratio… Sve se mnogo brzo izdešavalo. Poziv svakako znači, bez obzira da li ću biti u 12 ili ne. To je sada manje važno. Značiće mi po pitanju samopouzdanja za nastavak sezone. To što me me je Kari Pešić pozvao, daje još veću težinu. Nikada nisam imao prilike da radim sa njim i iskoristiću ovu šansu. Ovo će mi biti veliko iskustvo“, istakao je Đoković.

Srbija sutra od 20.30 sati dočekuje Slovačku u hali „Aleksandar Nikolić“, a tri dana kasnije istom timu ide u goste.

„Za sada je sve super, kasnije su nam se priključili momci koji su igrali finale Kupa. Radili smo, spremamo se za petak. Prvo je fokus je bio na našoj igri, jer je na početku priprema bilo sedam igrača. Spremamo se pa ćemo da vidimo kako će to u petak da izgleda“, zaključio je Đoković.

(Tanjug)

