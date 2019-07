Đoković „veliku trojku“ uporedio sa ovo troje vrhunskih sportista

Novak Đoković je bez većih problema u osmini finala savladao Iga Ambera sa 6:2, 6:2, 6:3 i tako zakazao duel sa Davidom Gofanom u četvrtini finala na Vimbldonu.

– Osećam se sjajno posle ove pobede. Imao sam dovoljno vremena da se spremim za današnji meč. Nadam se da ću imati uspešnu i dugačku drugu nedelju turnira. Danas sam igrao protiv talentovanog igrača, koji je već imao nekoliko velikih pobeda i definitivno ima potencijala da bude u samom vrhu tenisa. On je sjajan momak, veoma posvećen tenisu i ovo je njegov prvi plasman među 16 najboljih. Uspevao sam rano da napravim brejkove i mislim daj mi je to mnogo pomoglo da dođem do pobede – rekao je Novak Đoković novinarima na konferenciji za medije.

„Velika trojka“ tenisa je u ponedeljak imala nešto lakši dan, pošto su i Đoković i Nadal i Federer svoje protivnike eliminisali posle tri seta.

– Nemam objašnjene kako se to desilo, ali tako je. Svako od nas radi veoma naporno da bi bio ovde. Mislim da veliko iskustvo mnogo znači, sve što smo do sada iskusili u karijeri donosimo na teren, pa neki igrači osećaju veći pritisak. Za nas, to je samo još jedan meč na sredini pozornice, nešto što smo do sada prošli milion puta. Razlog zbog kog smo najbolji jeste konstantnost, kao i trening, priprema i oporavak. Posvećenost se isplati. Nadal, Federer i ja se razlikujemo, ali sve navedeno posedujemo, baš kao i ljubav prema tenisu. Svi mi imamo visoke ciljeve ovde. Niko nije došao da bi se zabavljao ili samo da bi se pojavio na Vimbldonu, svi žele da pobede, ovde igraju najbolji igrači na svetu – poručio je Đoković.

Novak je pre nekoliko godina u Australiji spominjao kako su mlađi igrači kao gladni vukovi koji se penju na vrh planine, a novinare u Londonu je zanimalo da li je Đoković pomalo iznenađen što se niko od mlađih nije posebno istakao i što niko ne može da prekine dominaciju „velike trojke“.

– Velika je čast i zadovoljstvo biti u istoj eri sa Nadalom i Federerom i to sam govorio milion puta, najviše zbog rivalstva koje nas trojica imamo. Mislim da tako nesto može doneti samo pozitivnu vrednost ovom sportu i činjenica je da i dalje igramo i stvaramo istoriju. Uzmimo Toma Brejdija kao primer, iako je u poznijim godinama on igra fantastično i konstantno osvaja prstenje. Lebron Džejms i Serena Vilijams takođe. Sjajan je osećaj biti deo nečeg tako velikog.

U narednoj rundi, Novak Đoković će igrati protiv Davida Gofana i protiv njega ima pozitivan skor.