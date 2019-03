Dobrić: Naporna utakmica; Beron: Teže nego što je trebalo

BEOGRAD – Košarkas Crvene zvezde Ognjen Dobrić, posle sinoćnje pobede nad Partizanom (106:101) u prvom meču polufinala plej-ofa ABA lige, rekao je da utakmica bila teška, ali da je njegov tim odigrao najbolje kada je bilo najpotrebnije.

„Naporna utakmica, i psihčki i fizički. Mislim da smo pronašli snagu kada je bilo najbitnije i u produžetku ostvarili trijumf. Bilo nam je mnogo bitno da prvi meč dobijemo i tako počnemo seriju. Bilo je uspona i padova, i gubili smo i vodili, ali uspeli smo da preokrenemo i privedemo meč u našu korist. Takvi su derbiji i mislim da će takvi biti svi mečevi do kraja serije“, izjavio je Dobrić novinarima posle meča.

Dobrić je bio adut sa klupe trenara Tomića, i na pravi način je iskoristio svoju priliku.

„U takvim mečevima uvek daješ sve od sebe, publika te nosi, to je derbi. Svako uvek nađe energiju i koncentraciju, pa tako i mi,“ rekao je Dobrić.

On je istakao i da njegov tim nije odigrao bez greške, ali da je navažnije što su crveno-beli upisali trijumf.

„Posle ove pobede rasterećeniji ćemo biti u drugoj utakmici. Dobro smo otvorili seriju, i sa samopouzdanjem idemo da probamo da završimo posao u drugom meču. Uvek može bolje, bilo je i dobrih sekvenci, ali jednostavno najbitnija je pobeda. Nemoguće je igrati bez grešaka, na kraju se piše pobeda“, zaključio je Dobrić.

Njegov saigrač Bili Beron smatra da su crveno-beli u prvom polufinalnom meču sebi zakoplikovali put do trijumfa.

„Bila je luda utakmica. Partizan je veoma dobar tim, znali smo da nas očekuje borba. Otežali smo sebi situaciju, prošlo je teže nego što je trebalo. Oni su dobar su tim, igraju punog srca. Imali smo prednost domaćeg terena, zahvalan sam navijačima na podršci, sve vreme su bili uz nas“, rekao je Beron posle meča.

Beron je odigrao ključnu ulogu u finišu meča, kada je sa pet vezanih poena rešio pitanje pobednika.

„Saigrači su verovali u mene, a i ja sam verovao u sebe. Možda mnogi to nisu primetili, ali Cirbes je napravio odličan blok koji mi je omogučio da se probijem i poentiram. Napravio je sjajan potez“, rekao je Beron.

Zvezdin bek istakao da će u drugi susret polufinala njegov tim ući malo rasterećenije.

„Malo smo smanjili smo pritisak ovom pobedom, ali moramo da završimo posao sledeće subote. Biće teška utakmica, ali dobro je što ćemo ući u nju znajući da smo zabeležili pobedu. Tačno je da se oseća malo manje pritiska, ali je on još prisutan jer mi želimo da osvojimo ABA ligu. To je naš osnovni cilj. Da bismo ga ostvarili, trebaju nam još četiri pobede i do tada ćemo osećati pritisak, što je dobra stvar“, rekao je Beron koji je dodao da su navijači naravili odličnu amtosferu.

„Atmosfera je bila neverovatna, navijači su sjajni, vdeli ste da sam i sam bio zagrejan. Nikada me niste videli ovakvog, bilo je zaista sjajno“, zaključio je Beron.

Košarkasi Partizana i Crvene zvezde drugi meč polufinalne serije igraće sledeće subote, 30. marta.

(Tanjug)