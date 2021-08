Filipović: Pokazali smo energiju, hoćemo u borbu za medalje

TOKIO – Svaka utakmica na ovom turniru bila je bitna, svaka je otkrila i razotkrila neke stvari, a ova je pokazala da smo što se tiče pristupa i odbrane na pravom putu, rekao je kapiten vaterpolista Srbije Filip Filipović posle pobede protiv Crne Gore (13:6).

„Nismo hteli ništa da prepustimo slučaju, od starta. Rezultat je u drugom planu, videlo se da Crna Gora i nije htela da se bori do kraja, kao što to inače radi protiv nas, ali to je njihova stvar. Pokazali smo energiju, imali su igraca vise 8-0, taj pristup i tu agresivnost želoimo da zadržimo u četvrtfinalu“, istakao je Filipović u razgovoru sa srpskim izveštacima u Tokiju.

Četvrtfinale će biti utakmica na sve ili ništa, za to smo se spremali celog leta, na nama je da se rasteretimo maksimalno psihički, fizički smo se ovom utakmicom dobro uveli, dodao je Filipović.

„Italija? Nje bitno ko je sa druge strane. Sa verom u Boga i ove momke hoćemo da uđemo u borbu za medalje“, poručio je Filipović.

Stefan Mitrović je istakao da je svaka utakmica bitna, da se drži ritam, bez obzira na to što se znalo da se ide u četvrtfinale.

„Vise nemamo pravo na kiks, čekamo četvrtfinale, nokaut fazu i to je ono zbog čega smo došli. Bitno je da držimo odbranu na ovom nivou, ako primimo dvocifren broj golova, biće teško.Italija je nezgodan protivnik, imamo dva dana da se spremimo i daćemo sve od sebe“, poručio je Mitrović.

