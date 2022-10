Hamilton: Ponosan na tim, moramo da sačuvamo integritet F1

TOKIO – Vozač Mercedesa Britanac Luis Hamilton izjavio je da svi timovi moraju da sačuvaju integritet Formule jedan, prenose britanski mediji.

„Skaj sport“ je preneo da nijedna ekipa F1 neće biti žestoko kažnjena zbog kršenja pravila o ograničenju budžeta u prošloj sezoni, pošto su napravljeni samo manji prekršaji.

„Važno je zbog otvorenosti da se sve zna. Mora da se zna da bi sačuvali integritet sporta. I naravno da se kazne oni koji su to radili. Jer pravila postoje da bi se poštovala“, rekao je Hamilton.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) je ranije istraživala da li je ekipa Red Bula premašila ograničenje budžeta za prošlu sezonu. Hamilton je prošle sezone na poslednjoj trci u Abu Dabiju ostao bez titule, koja je pripala Holanđaninu Maksu Ferstapenu iz Red Bula.

„Svaki pokušaj da ubrzate bolid košta. Mi smo to poslednji put prošle sezone radili u Silverstonu, a neki su nastavili konstantno to da rade. I kako onda da ih pobedite. To nije po pravilima. Ponosan sam na moju ekipu, koja je uradila sjajan posao u okviru mogućnosti koje smo imali“, zaključio je Hamilton.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana u nedelju za Veliku nagradu Japana.

