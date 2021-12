Hamilton: Teška trka, ponosan sam

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da je srećan zbog večerašnje pobede u trci za Veliku nagradu Saudijske Arabije i da je ponosan na rad ekipe tokom sezone u šampionatu Formule 1.

„Ne znam, trkam se dugo, ali ovo je bilo neverovatno teško. Pokušao sam da budem čvrst, ali i razuman sa svim mojim trkačkim iskustvom, da zadržim bolid na stazi i ostanem ‘čist’. Bilo je teško, ali očuvali smo se kao ekipa, mnoge stvari su ‘bacali’ na nas, posebno u drugom delu sezone i toliko sam ponosan na sve“, rekao je Hamilton posle trke.

Hamilton je pobedio u Džedi, ostvario 103. trijumf u karijeri i izjednačio je sa vozačem Red Bula Maksom Verstapenom na prvom mestu u generalnom plasmanu. Verstapen je u prednosti jer ima devet pobeda u sezoni, jednu više od sedmostrukog svetskog šampiona.

„Red Bul ima sirov tempo, teško je preticati ih, obavili smo sjajan posao. Valteri (Botas) je obavio veliki posao za ekipu i ovo je za sve momke i devojke u fabrici. Ovo je sjajan dogadjaj, osetio sam se dobrodošlo, staza je fenomenalna, vrlo teška fizički i psihički, ali drugačije ne bismo ni želeli“, naveo je Hamilton.

Trka je bila haotična, u dva navrata je prekidana zbog incidenata, a u centru pažnje bila je i direkcija trke, koja je odredjivala kazne za vozače. Prema jednoj odluci Verstapen je trebalo da vrati poziciju Hamiltonu, on je to uradio, ali ga je odmah napao i vratio pozciju.

Jedna od kontroverznih situacija bila je i odluka Verstapena da pusti gas, u trenutku kada je trebalo da prepusti poziciju Hamiltonu, posle čega ga je Britanac udario otpozadi. Holandjanin je dobio kaznu od pet sekundi.

„Nisam razumeo zbog čega tako iznenada koči i onda sam ga udario. Bilo je prilično zbunjujuće“, naveo je Hamilton.

Verstapen je bio nezadovoljan posle trke.

„Ono što se danas dogodilo bilo je neverovatno, a u ovom sportu se više radi o kaznama nego o trkanju. Za mene ovo nije Formula 1. Bilo je mnogo dogadjaja tokom trke. Mnoge stvari su se dogodile sa kojima se ne slažem, ali tako je kako je. Pokušao sam da dam sve od sebe na stazi. Mislim da mi gume ne bi trajale, ali ipak sam drugi“, rekao je on.

„Usporio sam, želeo sam da propustim Hamiltona, bio sam na desnoj strani ali on nije hteo da me obidje i došlo je do kontakta. Ne razumem šta se zapravo dogodilo. Sve će biti odlučeno u Abu Dabiju, nadam se da ćemo imati dobar vikend“, dodao je holandski vozač.

Verstapen je posle trke pozvan na saslušanje kod redara u vezi sa incidentom oko naglog kočenja.

Treće mesto zauzeo je vozač Mercedesa Valteri Botas, koji je u poslednjim metrima pretekao Estebana Okona iz Alpina.

„Nije bilo lako, mnogo prepreka i crvenih zastava su otežale situaciju. Borio sam se. Danas nije bilo lako preticati, ali konačno sam na poslednjem pravcu uspeo da osvojim treće mesto“, rekao je Botas.

Poslednja trka u šampionatu na programu je za sedam dana u Abu Dabiju.

(Beta)

