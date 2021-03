Jokić otkrio tužnu stranu igranja u Americi (video)

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, otkrio je tužnu stranu igranja u NBA ligi kada ga je novinarka Kejti Vindži pitala za zimu u njegovom rodnom gradu Somboru.

Jokić je odigrao još jednu odličnu utakmicu u pobedi Denvera protiv Indijane, te je posle meča bio gost Kejti Vindži koja godinama prati franšizu iz Kolorada.

Nikola Jokic finishes with 32 points, 14 rebounds, 5 assist, and 4 steals in the Nuggets win over Indiana.

“I got ghoosebumps” he said when I told him he tied Mutumbo tonight for the most double-doubles in Denver Nuggets history. pic.twitter.com/dAWJE5AAPa

— Katy Winge (@katywinge) March 16, 2021