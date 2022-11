KS S: Bućan novi koordinator mlađih muških selekcija

BEOGRAD – Poznati srpski trener Aleksandar Bućan imenovan je danas za novog koordinatora mlađih muških reprezentativnih selekcija, saopštio je Košarkaški savez Srbije.

Bućan (49) je 2006. godine sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore u uzrastu do 16 godina osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu, 2014. godine je sa Srbijom došao do srebra u kategoriji do 18 godina, a prvak Evrope je u istoj kategoriji postao četiri godine kasnije. Vodio je i selekcije Srbije do 19 i 20 godina.

U Partizanu je radio kao pomoćni trener prvog tima i kao koordinator omladinskog pogona. On je takođe bio trener mlađih kategorija Lavova i Vizure. U trenerskoj karijeri vodio je ekipe Napretka, Železničara iz Inđije, Tamiša, Radničkog iz Kragujevca, vršacki Svislajon, kao i selekciju Indije od 2007. do 2010. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.