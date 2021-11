Legenda tenisa hoće da umanji dominaciju Novaka, pa izrekla veliku laž

Novak Đoković je za mnoge već odavno najbolji teniser svih vremena, još jedan Gren Slem trofej ga deli da se to i zvanično potvrdi, i sve je teže umanjiti njegove uspehe.

Ipak, ima i onih koje se trude da umanje njegova dostignuća i donesu neki teg koji će prevagnuti u korist Rodžera Federera ili Rafaela Nadala.

Tako je i Bili Džin King donela svoju teoriju, koja baš i nema uporište u realnosti. Legendarna teniserka nikada nije krila da joj je miljenik Nadal, ali je iznela i jednu teoriju koja nema uporište u realnosti i izvrnula je lako proverljive činjenice.

„Ja obožavam Nadala. Moja supruga i ja smo upoznali Rafu kada je imao 14 ili 15 godina. Mislim da se on ne seća toga, ali mi se sećamo jer smo upamtile ogroman potencijal. Pomislile smo: ‘Ovaj dečak je baš kul!’ Volim da ga gledam jer me impresionira to kako on poštuje tenis – on se naljuti kada drugi igrači ne poštuju ovaj sport. Zato deca i streme ka tome da budu kao on. Na tom polju, on je broj jedan“, kaže proslavljena teniserka, koja je navalila i Federera.

„Stariji ljudi više vole Federera zbog njegove elegancije i toga kako pleše po terenu. Nadal je više čvrsto nogama na zemlji i drži se svojih vrednosti. Đoković je jedinstven i neponovljiv. Veoma je pametan i otvoreniji je za promene od Rafe i Rodžera. Mislim da će on na kraju imati najviše titula. To je zato što su Federer i Nadal mnogo trofeja uzeli jedan drugom. Ista je stvar bila i u ženskom tenisu – Martina Navratilova i Kris Evert bi imale po 40 Grend slem titula da se jedna od njih dve nije pojavila“, rekla je Bili Džin King.

Deo o tome kako su „Federer i Nadal uzeli previše titula jedan drugom“ posebno je sporna i to su prepoznali mnogi Novakovi fanovi na društvenim mrežama.

Neko neupućen bi rekao da se Novak pojavio 10 godina posle obojice, a ne da se relativno brzo umešao u njihovo rivalstvo i preuzeo potpuni primat.

Statistika ne laže, Novak je jedini osvojio barem dva puta svaki Grend slem, najkompletniji je po tom pitanju i na dobrom je putu da osvoji 21. titulu i odskoči dodatno.

Pored toga, Novak je nedavno osvojio 37. Masters i odmakao Nadalu, a najsporniji detalj izjave Bili Džin King pobijaju statistike.

Novak ima 27-23 protiv Federera u rasponu od 2006. do 2020. godine, daleko manje duela su imali Federer i Nadal.

Tu je odnos 24-16 za Nadala, u rasponu od 2004. do 2019, dok je Novak protiv Rafe u prednosti sa 30-28 u duelima od 2006. godine.

Broj odigranih mečeva sve govori, ali i godine. Novak je nakon dve godine rivalstva Rafe i Rodžera ušao u trku i obuhvatio je ozbiljno dugo razdoblje u kom je bio on taj koji oduzima i jednom i drugom, a sada dominira kako oni nisu u Novakovim godinama, i to protiv deceniju mlađih igrača u naponu snage.

Još jedan podatak je sada posebno aktuelan, Novak je čak tri puta u finalima završnog Mastersa sezone pobedio Federera, koji u ovim mečevima ima ukupno četiri poraza, prenosi Nova.rs.

Federer ima šest titula završnog Mastersa, Novak ima pet i na dobrom je putu da čak i ovaj parametar „ugasi“ u raspravama o tome ko je najbolji. Novak se u trku uključio kada je Federer bio 25-godišnjak, pa priča Bili Džin „ne pije“ vodu i samo bespotrebno relativizuje Novakovu dominaciju – možda bi po 40 titula imali da nije Novaka, a ne da su jedan protiv drugog kao najopasnijeg rivala igrali samo dve godine.

