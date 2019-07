Maljković: Oseća se nervoza, moramo da dobijemo meč

BEOGRAD – Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković, pred sutrašnje četvrfinale Evropskog prvenstva sa Švedskom, izjavila je da njena ekipa odmorna i da jedva čeka meč, ali da se oseća nervoza.

„Jesmo odmorile, imale smo vremena. Neke stvar za koje nismo mogli

da iskoristimo priliku, da se devojke potpuno oporave. Ali smo isto

uradili jak trening juče, jak trening danas. Oseća se nervoza. Nervozni smo, čekamo da počne. Iščekivanje je u životu teško, svi znamo. Ali dobro je, sutra još trening na dan utakmice i da osetimo i mi tu Arenu“, rekla je Maljković novinarima posle treninga.

Ona je uverena da će energija i voljni momenat biti adut protiv Švedske.

„To je ključ i nikad se neće promeniti, to je sutra nešto što je naše, što je bilo naše i svih prethodnih godina. To je nešto što ti treba za

četvrtfinale. Setite se pred Belorusiju, pred prvu utakmicu, pred početak

EP, rekla sam da mi moramo da budemo ekipa koja ima najveći voljni momenat ubedljivo, da bi tako uspeli da nadoknadimo naše probleme, fizičke, da se ne ponavljam. To je tako bilo. E sad četvrtfinale je, pred Belgiju sam rekla da moramo biti bolji nego protiv Rusije, vi ste pitali može li bolje. Videli ste da u prvom poluvremenu kada nismo bili dobri, da je bila drama, ali u drugom kada smo krenuli sa tom fanatičnom borbom i

voljom, onda smo rešile stvari u svoju korist“, rekla je selektorka.

Rivala u borbi za polufinale, ona je opisala kao veoma borbenog, koji se bori svih 40 minuta.

„Tim koji se tuče od od prvog minuta, tim koji igra na tela. Veoma su

agresivne i na igraču sa loptom i na igračima bez lopte. Mnogo trče, u ženskoj košarci Švedska ima odlične rezultate i sa mlađim kategorijama. Zahui je definitivno neko ko najviše privlači pažnju i prva opcija. Sestre

Eldebrink su već godinama u Evroligi, Evrokupu ponajbolje igračice, imaju ogromno iskustvo. Lojd na poziciji tri igra francusko prvenstvo, gde je jedna od najboljih igračica. Uvek puna energije broj 13 Drame, ona još

dodatno pojačava tempo“, navela je Maljković.

„To je tim koji je jednog domaćina izbacio. Odigrale su utakmicu u kojoj ih je Letonija malo potcenila i one su lepo odgovrile. Letonija se nije videla na terenu što mnogi nisu očekivali“, navela je Maljković i dodala šta očekuje od svog tima.

„Mi ćemo morati, to je stavka broj jedan koju sam tražila od ekipe u pripremi ove utakmice, da naučimo kada je zagrevanje u košarci. Izgleda da nismo naučili kada je zagrevanje, a ono se dešava od 20 sati do 20.30. I onda u 20.30 počinje utakmice koja traje 40 minuta, a ne da u 20.30 kreće zagrevanje. To je najvažnija poruka za moje košarkašice pred četvrtfinale“, rekla je selektorka.

Šveđanke su u osmini finala bile bolje od Letonije, što je za Maljković malo iznenađenje samo zbog načina na koji su izbacile domaćina.

Srpske košarkašice će po prvi put igrati u beogradskoj „Štark areni“.

„Dovoljno smo svi mi iskusni da nemamo neki ‘vau’ osećaj sem punog srca. Jer smo blizu svojih kuća, jer smo u najvećoj dvorani u našoj zemlji“, rekla je Maljković i istakla da ambijent neće uplašiti njen tim.

„Ne, jednostavno ne. Nalaziš se u ovakvoj životnoj situaciji sad i ko zna kad. Sada da razmišljamo o tome da li će da bude prazna ili puna Arena, nema izgovora. Znate već moju devizu – nema izgovora za bilo šta. I kada su bili problemi pred početak EP, htela sam da razmišljam o pozitivnim stvarima. U Zrenjaninu smo naučile, hajde da završimo sa tim da smo naučile sve tamo. Treba samo pozitivno da razmišljamo, šta ako bude puna Arena? Hajde da okrenemo to u pozitivnom pravcu i da budemo zahvalne kao generacija što imamo priliku da igramo u takvom ambijentu. Ne zaboravite, biće mnoge legende u Areni koje nikada nisu imale sličnu priliku. Zato ne smemo da to gledamo kao neki minus, već kao ogroman plus. Moramo da dobijemo tu utakmicu. To je to, idemo“, zaključila je Maljković.

Meč između Srbije i Švedske igra se sutra od 20 i 30 minuta.

(Tanjug)