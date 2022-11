Mijailović: Vrhunski rezultat zacrtan u našoj strategiji

BEOGRAD – Vrhunski rezultat je zacrtan u našoj strategiji, a da bismo ga imali stalno sve strukture kluba moraju biti usmerene ka stvaranju najboljeg mogućeg tima koji će zadovoljiti kriterijume, izjavio je novi-stari predsednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović.

Mijailović je pre dva dana na izborima za predsednika kluba dobio novi četvorogodišnji mandat na toj funkciji.

„Svi delovi sistema moraju biti na nivou da bi se došlo do cilja, stvaranja najboljeg mogućeg tima. Od rada u omladinskoj školi, do selekcije, zatim finansijskog dela koji mora biti osnova da bi se moglo sve to ostvariti. U tom pravcu ćemo i dalje razvijati aktivnosti i razrada ovoga što je već najavljeno je uveliko otpočela, a u osmogodišnjem planu razvoja će se do detalja definisati ono što je potrebno uraditi da bismo ostali na vrhu i stalno napredovali“, rekao je MIjailović za klupski sajt.

Zvezda je od svog nastanka uvek težila i imala tu ulogu da prednjači u svemu onome što je novo, naveo je Mijailović.

„Sa druge strane u svakom vremenu je pružala odgovor u datom trenutku u organizaciji, kao i u onome što je radila. U ovom vremenu koje se bitno razlikuje od onog u kojem je nastajala, postizala vrhunske rezultate i gradila to što je danas, Crvena zvezda nalazi odgovore na sva otvorena pitanja, a sve u cilju da napreduje i da stalno bude u vrhu ne samo srpskog fudbala. Crvena zvezda je uvek prednjačila i na taj način davala doprinos razvoju fudbalske igre u Srbiji“, istakao je MIjailović.

Zvezda je sa Mijailovićem kao predsednikom osvojila pet uzastopnih titula, od toga dve duple krune i šest grupnih faza evropskih takmičenja u poslednjih šest godina.

„Očekujem da će Crvena zvezda i u narednim godinama podizati lestvicu što se tiče rezultatskog dela. U stalnom našem napredovanju upravo je to cilj. Ako nemate postavljen cilj, ako ga niste definisali na nekim realnim osnovama, onda ga ne možete ni ostvariti. Ono što je glavna pokretačka snaga kod svakoga da stigne do tog cilja jesu resursi koji se iskorišćavaju, a koje svaki pojedinac i kolektiv u celini poseduje kako bi došao do tog cilja“, poručio je Mijailović.

(Tanjug)

