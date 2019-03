Mijatović: Savo veliki partizanovac, daće sve od sebe…

BEOGRAD – Proslavljeni fudbaler Partizana Predrag Mijatović izjavio je večeras da je veoma srećan što je njegov nekadašnji saigrač i cimer Savo MIlošević postao trener crno-belih i poručio da je siguran kako će dati sve od sebe da stvari dovede u red.

„Meni je lično drago što je Savo postao trener Partizana. Znam da je poslednjih godina imao ambicije da krene u te vode i želim mu sve najbolje i puno sreće. Siguran sam da će uraditi sve što je u njegovoj moći da dovede sve u najbolji mogući red. Velika je to stvar za njega, na samom početku trenerske karijere, bili smo cimeri, poznajem ga dobro, znam da će dati sve od sebe. Veliki je partizanovac, voli fudbal“, rekao je Mijatović novinarima u hotelu Metropol.

Na pitanje da li i on funkcionersku karijeru može da zameni trenerskom poput Dragana Stojkovića i sad Save Miloševića, Mijatović je rekao.

„Neki su krenuli jednim tokom pa se vratili, jedino je Dejo Savićević obrnuto. Sad je predsednik Saveza, siguran sam da više neće biti trener, što mogu da kažem i za sebe, jer da bi jednog dana gajio nadu da budeš trener moraš da dobiješ licencu. A ja je neću imati, tako da moja trenerska karijera ne dolazi u obzir“, istakao je on.

On je dodao da ove sezone nije mnogo pratio igre Partizana, ali da se nada da će se njegov nekadašnji klub ponovo vratiti na vrh.

„Partizan je imao puno problema, nisam baš najbolje upućen jer ja kao partizanovac želim da uvek bude prvi, nažalost to je nemoguće. Partizan je imao sjajne godine, sad je Zvezda na vrhu, ali siguran sam da će Partizan opet. Isto važi i za

Real, uradili su nešto što niko nikad neće, tri zaredom Lige šampiona. Ove sezone su kiksnuli, ali, normalan je to proces, sad ide nova generacija i novui uspesi. Drago mi je što se Zidan vratio, ali voleo bih da znam što je uopšte odlazio“, konstatovao je bivši as Reala.

Mijatović je dodao da bi voleo da Luka Jović bude njegov naslednik u Realu, iskoristio je priliku da čestita Dušanu Tadiću na sjajnim igrama, poželeo mu da osvojui Ligu šampiona sa Ajaksom i obećao da će mu savet za mečeve protiv Juventusa u četvrtfinalu Lige šampiona dati u četiri oka.

(Tanjug)