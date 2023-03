Mijatović: Stojković ima veliku ambiciju da sa Srbijom izbori plasman na EP

BEOGRAD – Nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije Predrag Mijatović izjavio je danas da selektor Srbije Dragan Stojković ima veliku ambiciju da sa nacionalnim timom izbori plasman na Evropsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u Nemačkoj.

Fudbaleri Srbije okupili su se juče u Staroj Pazovi gde se pripremaju za predstojeće mečeve protiv Litvanije i Crne Gore u kvalifikacijama za EP 2024. Srbija će u petak dočekati Litvaniju, a tri dana kasnije igraće sa Crnom Gorom u Podgorici. Srbija igra u grupi G kvalifikacija za EP sa Litvanijom, Crnom Gorom, Bugarskom i Mađarskom.

„Gledajući takmičenje, poslednje Svetsko prvenstvo, lige, prethodne kvalifikacije – ne postoje laki protivnici. Postoje neki protivnici koji nemaju veliku reputaciju, ali laganih protivnika nema. Na svakoj utakmici morate da bude potpuno skoncentrisani, da ne bi bilo iznenađenja. Apsolutni respekt prema svim protivnicima. Grupa u kojoj igra Srbija je takva i treba se maksimalno spremiti za naredne mečeve“, rekao je Mijatović za K1.

On je istakao da je imao priliku da pre nekoliko dana razgovara sa Stojkovićem.

„Stojković počinje kvalifikacije sa velikom ambicijom da Srbija izbori plasman na EP 2024. Stojković apsolutno zna šta hoće i koji mu je igrač potreban. Da kažem ta nezgoda na SP u Kataru alarmirala je Stojkovića da ove kvalifikacije počne jako da bi se Srbija plasirala na naredno EP. Tu su neka nova imena, što je potpuno logično. Postoje neki igrači koji u ovom trenutku nisu na spisku, ali verujem da je Stojković pozvao one fudbalere, koji su u top formi i koji mogu da naprave dobar rezultat u narednim utakmicama. Selektor Srbije mora da gleda u ovom trenutku da ostvari cilj, a to je plasman na EP 2024“, istakao je, između ostalog, Mijatović.

Mijatović je naveo da mu je drago da je FŠ posle duže vremena dobio predsednika. Dragan Džajić je nedavno izabran za predsednika FŠ, a njegov protivkandidat Nemanja Vidić odlučio je da povuče kandidaturu nekoliko dana pre izbora.

„Bilo je krajnje vreme da se tako nešto dogodi i da FŠ konačno dobije predsednika. Pre nekoliko meseca sam bio u Beogradu gde sam razgovarao sa Vidićem. Tada mi je rekao da ozbiljno razmišlja da se kandiduje za predsednika FŠ. Nekoliko dana pred izbore je odlučio da se povuče i da sačeka neku drugu priliku. On je legenda Crvene zvezde, Mančester junajteda i srpskog fudbala. Voleo bih da jednog dana na čelu Saveza vidim nekoga kao što je Vidić. Džajiću želim puno sreće na mestu predsednika FŠ. U ovom trenutku za FŠ je dobro da ima predsednika. Džajić je dosta toga napravio kao fudbaler, a kasnije i kao rukovodilac u Crvenoj zvezdi. On je legenda srpskog i jugoslovenskog fudbala. Sa Zvezdom je osvojio sve što

se moglo osvojiti i ima potrebno iskustvo. Vidim da Džajić ima velike ambicije, po meni je on dobro rešenje za prvog čoveka FŠ. Bitno je da FŠ u ovaj ciklus kvalifikacija krene sa novim rukovodstvom“, naveo je, između ostalog, Mijatović.

On je na kraju još jednom istakao da u ovom trenutku nema ambicije da preuzme neku funkciju u Partizanu, pošto su njegove poslovne i privatne ambicije vezane za Madrid.

(Tanjug)

