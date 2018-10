Milivojević: Platio sam glavom jer sam rekao svoje mišljenje

Srpski fudbaler Luka Milivojević rekao je danas da veruje da nije izostavljen sa spiska reprezentacije zbog igračkih kvaliteta i istakao da mu je drago što njegovi saigrači znaju šta je istina i da veruje da će ga neki od njih i podržati.

„Ima tamo ljudi koji odlučuju o tome da li ja treba da budem tamo ili ne. Ono što je živa istina je da sam ja izostavljen sa spiska, to je moje mišljenje, ne zbog igračkih kvaliteta ili fudbalskih“, rekao je Milivojević za Sport klub.

Početkom septembra selektor Krstajić i pojedini članovi stručnog štaba sa jedne i Luka Milivojević sa druge izneli su teške medjusobne optužbe u javnosti.

Član stručnog štaba Milan Obradović izjavio je da se spremao puč tokom Svetskog prvenstva u Rusiji, a Krstajić je stao iza njegovih reči. Nakon toga je reagovao i Milivojević rekavši da selektor laže.

„Jednostavno, imali smo neku komunikaciju na Svetskom prvenstvu, već sam objavio to, bio sam pozvan da odem na sastanak, gde sam upitan šta mislim o Švajcarskoj. Svoje mišljenje sam rekao, da verujem da bismo sa četiri boda išli dalje, da je to Svetsko prvenstvo, da nema tu mnogo uživanja u fudbalu, da je to takmičenje na kojem se igra na svaki bod, na svaku loptu i živiš od nove utakmice. Imaš ih samo tri, ne 30“, rekao je Milivojević.

Fudbaler Kristal palasa je naveo da smatra da se Srbija previše kockala u poslednjih 15 minuta meča protiv Švajcarske.

„Uzeli smo bespotrebni rizik, moje mišljenje je da nije bila logična izmena, ne što sam ja bio zamenjen. Da sam bio zamenjen za nekog veznog igrača, ja bih to maksimalno prihvatio, i ovako sam prihvatio, ali i nisam jer mi je bilo mnogo stalo da napravimo nešto na Svetskom prvenstvu jer znam da imamo kvalitet i dobru reprezentaciju“, rekao je Milivojević.

„Kockali su se time, na kraju smo platili glavom, na kraju sam i ja platio glavom jer sam rekao svoje mišljenje. I onda sam došao do zaključka, ako ne mogu da kažem svoje mišljenje, onda i ne moram da budem tamo. Jer, ako ja treba da kažem nešto što bi oni voleli da čuju, od mene to neće čuti, ja nisam takav. Onda su posle toga usledili napadi u javnosti koji veze nemaju sa fudbalom, koji su me još više okrenuli protiv njih“, naglasio je Milivojević.

Milivojević je kazao i da je posle svega shvatio da je na pravom putu i da neće imati problem bilo koga da pogleda u oči i kaže šta ima, za razliku od onih koji su ga optužili.

„Ono što je meni najdraže je da postoji u timu dvadeset i nešto igrača koji bukvalno žive zajedno, provodili smo sve vreme zajedno tamo i oni svi znaju šta se dešavalo. Ono što ja ne mogu da shvatim je kako neko može da izadje s nekom izjavom za koju zna da nikad nije postojala i da stane iza te izjave. Dva igrača, pa onda selektor koji potvrdjuje te reči i na kraju dodješ do saznanja da niko od njih to nije rekao. Ako je pomoćni trener nešto izjavio, a nije, i dva igrača rekla za javnost, a nisu rekli oni, nego neko iza njih. Takodje, selektor koji je potvrdio, a kaje se što je to morao da kaže, to mi je još veća satisfakcija da sam na pravom putu“, rekao je Milivojević.

„Što se tiče saigrača, ja znam da će neki od njih da me podrže. I ono što mi je najdraže je što svi oni znaju šta je istina. Jer ja sutra nemam problem da odem na konferenciju sa bilo kim od njih, pogledam ih u oči i kažem im šta imam, a oni će imati problem jer su pričali laži“, kazao je Milivojević.

Milivojević je, na kraju, rekao da će se teško u dogledno vreme vratiti u reprezentaciju.

„Pod kojim uslovima bih se vratio? Kod njih bih se teško vratio, ne volim da radim sa ljudima koji lažu, koji izmišljaju, ja takav nisam, volim da dam celog sebe za tim, da maksimalno izguram i da se žrtvujem koliko mogu za tim. Isto tako postoje i doktori na Svetskom prvenstvu koji mogu da potvrde kako sam igrao i prvu i drugu utakmicu, što nikad nije rekao. Znam ko sam, znam šta sam, stojim iza svojih reči, a sa njima ću teško raditi u budućnosti“, rekao je Luka Milivojević u intervjuu za Sport Klub.

(Beta)